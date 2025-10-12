Camión queda atrapado bajo puente en La Habana

Vídeos relacionados:

Un camión con un contenedor quedó atascado este sábado bajo un puente en la Vía Blanca de La Habana.

El hecho fue informado por la página de Facebook La Tijera, quien dijo que el suceso ocurrió bajo el Puente del Trébol, en la Vía Blanca

El camión terminó bloqueando uno de los carriles, precisó la información.

Facebook

Según testigos a los que accedió este perfil de Facebook, el accidente ocurrió cuando el conductor intentó pasar por debajo del puente sin atender las señalizaciones de altura colocadas en los pilotes de soporte.

“De haber tomado el paso superior, hubiera evitado el incidente”, aseguró.

Lo más leído hoy:

No es la primera vez que sucede algo semejante. En 2022, un camión quedó atascado bajo el puente del Estadio Calixto García, en Holguín, cuando el conductor decidió utilizar esta vía sin tener en cuenta la altura del vehículo.

Por esa misma fecha, un camión de grandes proporciones que transportaba un contenedor quedó atascado bajo un puente en la Carretera Central, entre las provincias de Granma y Santiago de Cuba.

Un año después, un camión de pasajeros quedó incrustado en un puente en la Autopista Nacional de Cuba, en el kilómetro 202.

El siniestro se reportó en la madrugada de este lunes, por dos usuarios diferentes,

“Un camión le fue arriba al puente y casi se cae entre los separadores. Quedó incrustado entre los dos puentes con la cabina (colgando) para abajo”, dijo un usuario en el perfil de Facebook Accidentes de Buses y Camiones.

Preguntas Frecuentes sobre Accidentes de Camiones bajo Puentes en Cuba