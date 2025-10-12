Camión queda atrapado bajo puente en La Habana

Vídeos relacionados:
Un camión con un contenedor quedó atascado este sábado bajo un puente en la Vía Blanca de La Habana.
El hecho fue informado por la página de Facebook La Tijera, quien dijo que el suceso ocurrió bajo el Puente del Trébol, en la Vía Blanca
El camión terminó bloqueando uno de los carriles, precisó la información.
Según testigos a los que accedió este perfil de Facebook, el accidente ocurrió cuando el conductor intentó pasar por debajo del puente sin atender las señalizaciones de altura colocadas en los pilotes de soporte.
“De haber tomado el paso superior, hubiera evitado el incidente”, aseguró.
Lo más leído hoy:
No es la primera vez que sucede algo semejante. En 2022, un camión quedó atascado bajo el puente del Estadio Calixto García, en Holguín, cuando el conductor decidió utilizar esta vía sin tener en cuenta la altura del vehículo.
Por esa misma fecha, un camión de grandes proporciones que transportaba un contenedor quedó atascado bajo un puente en la Carretera Central, entre las provincias de Granma y Santiago de Cuba.
Un año después, un camión de pasajeros quedó incrustado en un puente en la Autopista Nacional de Cuba, en el kilómetro 202.
El siniestro se reportó en la madrugada de este lunes, por dos usuarios diferentes,
“Un camión le fue arriba al puente y casi se cae entre los separadores. Quedó incrustado entre los dos puentes con la cabina (colgando) para abajo”, dijo un usuario en el perfil de Facebook Accidentes de Buses y Camiones.
Preguntas Frecuentes sobre Accidentes de Camiones bajo Puentes en Cuba
¿Por qué los camiones quedan atrapados bajo los puentes en Cuba?
La falta de atención a las señalizaciones de altura es la principal causa por la que los camiones quedan atascados bajo los puentes. Incidentes como el del camión en La Habana son parte de un patrón recurrente debido al descuido de los conductores y a la falta de infraestructura adecuada.
¿Cómo afecta el estado de las carreteras a los accidentes en Cuba?
El deterioro de las carreteras es un factor significativo que contribuye a los accidentes en Cuba. Con el 75 % de las vías en mal estado, los conductores enfrentan riesgos adicionales, lo que incrementa la frecuencia y gravedad de los siniestros.
¿Qué medidas se han tomado para reducir los accidentes de tránsito en Cuba?
A pesar de algunas medidas de control, el gobierno cubano ha sido criticado por no abordar adecuadamente las causas estructurales de la accidentalidad, como la falta de señalización y el mal estado de las vías. Las autoridades suelen atribuir los accidentes al factor humano sin resolver los problemas de infraestructura.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.