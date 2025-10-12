Milenita cambia a El Puti por un sugar daddy: El ocurrente video que hizo reír a sus seguidores

La influencer cubana Milenita lo volvió a hacer. Esta vez, dejó a todos con la boca abierta (y riendo) al presentar en redes sociales a su “nuevo amor”, nada más y nada menos que ¡un sugar daddy esqueleto con tremendas cadenas de oro!

"Cuando al fin encuentras al sugar que te va a comprar todo", se lee en el video que ya corre como pólvora en redes. En las imágenes, Milenita aparece en una joyería abrazando con ternura a su peculiar acompañante, quien luce más bling-bling que El Puti en sus mejores tiempos.

"Mi genteee, ¡al fin encontré al amor de mi vida! Olvídense del puti", bromeó la influencer en los comentarios al video.

Como si no fuera suficiente, de fondo suena el clásico reguetón "Mayor que yo", mientras Milenita baila con el esqueleto en medio de la tienda, haciendo aún más hilarante la escena. La música, el esqueleto y el juego de roles entre la influencer y su “sugar” desataron las carcajadas de sus seguidores.

"Qué clase de cadenas tiene mi amor, por ahí fue por donde me enamoré", dijo entre risas, mostrando su sorpresa ante el lujoso “detalle” del nuevo galán. Con su tocado de Halloween con ojos saltones y su ya clásico desparpajo, la creadora de contenido no necesitó mucho más para conquistar otra vez a su audiencia.

Con este sketch, Milenita no solo saca carcajadas, sino que también promociona con ingenio una joyería, dejando claro que el humor y el marketing pueden ir de la mano.

