Dólar y euro vuelven a subir en el mercado informal de divisas en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este domingo 12 de octubre con nuevas alzas en las principales monedas extranjeras.

El dólar estadounidense (USD) subió a 458 pesos cubanos (CUP), tres más que la jornada anterior y nuevo récord histórico.

Por su parte, el euro (EUR) también se sumó al ascenso y marcó también un nuevo récord histórico al situarse en 520 CUP, cinco puntos más que la víspera, consolidándose como la divisa más cara del mercado.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 12 Octubre, 2025 - 04:33

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 458 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 520 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 205 CUP

La Moneda Libremente Convertible (MLC), en cambio, volvió a bajar ligeramente por segunda jornada consecutiva hasta alcanzar los 205 CUP, tras semanas de relativa estabilidad en torno a los 210 pesos cubanos.

El incremento simultáneo del dólar y el euro refuerza la tendencia alcista que ha marcado el mercado durante todo el mes de octubre, y parece confirmar los pronósticos de cubanos que temen mayoritariamente un escenario para fin de año con ambas monedas superando la barrera psicológica de los 500 pesos cubanos.

Lo más leído hoy:

En apenas doce días, el billete verde ha ganado 13 CUP y el euro, ocho, lo que confirma el deterioro acelerado del peso cubano y la pérdida continua de confianza en la moneda nacional.

El nuevo récord del euro, que ya supera en más de 60 CUP al dólar, refleja una preferencia creciente por la moneda europea entre quienes reciben remesas o realizan operaciones en el mercado informal.

La brecha entre ambas divisas se ha ampliado a niveles inéditos, evidenciando la debilidad estructural del peso cubano frente a cualquier referencia internacional.

El dólar, por su parte, consolida la escalada que comenzó a finales de septiembre, cuando superó la barrera de los 420 CUP. Desde entonces, su valor no ha dejado de subir, en un movimiento que los economistas asocian con la inflación persistente, el desabastecimiento y la falta de medidas efectivas para frenar la depreciación del CUP.

En contraste, la MLC mantiene un comportamiento errático: su caída a 205 CUP parece responder a una menor demanda coyuntural, pero sigue muy por encima del valor oficial de 120 CUP establecido por el Estado.

Su volatilidad, unida al alza de las divisas fuertes, mantiene la incertidumbre entre los consumidores que dependen de ella para acceder a productos básicos vendidos en las desabastecidas tiendas estatales.

Con el dólar rozando los 460 CUP y el euro en 520, la situación del mercado informal confirma que el peso cubano atraviesa una de sus etapas más críticas. Cada subida de las divisas se traduce en un nuevo golpe para los salarios y pensiones en moneda nacional, cuyo poder adquisitivo se hunde sin que el gobierno ofrezca soluciones.

El mercado de este domingo vuelve a enviar un mensaje inequívoco: mientras las autoridades insisten en hablar de “recuperación” y “resistencia”, la economía real —la que se vive en las calles— sigue marcada por una moneda que vale menos cada día y por la desconfianza generalizada hacia cualquier promesa oficial de estabilidad.