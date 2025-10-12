Dólar y euro podrían cerrar el año en máximos históricos si se mantiene la escalada actual

Vídeos relacionados:

La depreciación del peso cubano parece no tener freno. A menos de tres meses de concluir el año, las tendencias del mercado informal de divisas apuntan a un cierre con nuevos récords para el dólar y el euro, dos monedas que se han convertido en barómetros del deterioro económico de la isla.

El dólar estadounidense (USD) se cotiza este domingo a 458 pesos cubanos (CUP), mientras el euro (EUR) alcanza 520 CUP, según datos de elTOQUE.

En julio, los valores eran de 385 y 426, respectivamente. El salto en apenas 90 días supera el 20 % en ambos casos y confirma el ritmo acelerado de devaluación del peso.

Si esta tendencia mensual se mantiene —unos 10 a 15 pesos adicionales por mes para el dólar y entre 12 y 18 para el euro—, los analistas estiman que el mercado podría cerrar 2025 con el dólar rozando los 500 CUP y el euro acercándose a los 580 CUP, tal y como vaticinó la mayoría de cubanos que contestaron a la encuesta de CiberCuba a mediados de septiembre.

De cumplirse esas proyecciones, el peso cubano acumularía una pérdida de valor cercana al 30 % en apenas seis meses, la mayor en casi tres años.

La proyección no es solo aritmética: responde a un contexto estructural donde la escasez de divisas oficiales, la inflación desbordada y la falta de confianza en la gestión económica del gobierno alimentan la demanda del mercado paralelo.

La ausencia de un sistema formal eficiente de compraventa de divisas ha consolidado al mercado informal como el único referente real para el cálculo de precios, ahorros y remesas.

Mientras tanto, el régimen sigue apelando a promesas vagas de “ordenamiento” y “estabilización cambiaria” sin ofrecer detalles ni resultados tangibles.

Pasado el ecuador de 2025, la promesa del primer ministro Manuel Marrero Cruz de implementar un nuevo “mecanismo de gestión, control y asignación de la divisa”, como parte del llamado “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, sigue durmiendo el sueño de los justos.

Economistas independientes advierten que cualquier intento de revertir la tendencia requeriría medidas profundas: restringir la emisión monetaria, atraer inversión extranjera real y reabrir los canales de circulación de divisas.

Pero en la práctica, el panorama inmediato parece definido: el peso cubano continuará debilitándose, empujado por la desconfianza y la parálisis productiva.

De mantenerse la actual dinámica, 2025 cerrará con el dólar y el euro en niveles nunca vistos, y con millones de cubanos enfrentando un poder adquisitivo cada vez más erosionado por una inflación que ya se percibe en cada mercado, cada tienda y cada moneda que cambia de mano.