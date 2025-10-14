Así piropeó Trump a la primera ministra italiana frente a líderes asistentes a cumbre en Egipto

Giorgia Meloni ubicada junto a Trump en el momento en que el presidente estadounidense la piropeó

Durante la firma del acuerdo de paz en Gaza celebrada en Egipto, Donald Trump protagonizó uno de los momentos más comentados del evento al lanzar varios piropos a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En medio de una cumbre con más de veinte líderes internacionales reunidos en Sharm el-Sheij, el presidente de Estados Unidos no dudó en referirse al aspecto físico de Meloni, la única mujer jefa de Gobierno presente, con un lenguaje que él mismo calificó de políticamente incorrecto en su país.

Trump, eufórico tras la firma del pacto que puso fin a la guerra en Gaza, fue tomando la palabra para dirigirse a cada uno de los líderes presentes. Al llegar el turno de Meloni, bajó el tono solemne y soltó un comentario que no pasó desapercibido:

"Italia, tenemos a una mujer, una joven que es… no me permiten decirlo porque, por lo general, decirlo significa el fin de tu carrera política. Es una joven hermosa"

Pese a advertir el riesgo, decidió continuar con el elogio.

"Si usas la palabra ‘hermosa’ en Estados Unidos para referirte a una mujer, significaría el fin de tu carrera política. Pero me arriesgaré. ¿Dónde está? Ahí está. No te importa que la llamen hermosa, ¿verdad? Porque lo eres. Muchas gracias por venir", dijo directamente a Meloni, que se encontraba de pie justo detrás de él.

Luego remató destacando su trayectoria: "Quería estar aquí y es increíble. Y en Italia la respetan mucho. Es una política muy exitosa, muy exitosa".

Las cámaras apenas lograron captar la reacción de Meloni, ya que Trump se encontraba de espaldas, pero sí se vio a la primera ministra esbozar una sonrisa contenida mientras el republicano se dirigía a ella desde el escenario.

Trump promociona libro de Giorgia Meloni

No satisfecho con el polémico piropo, Trump ha vuelto a la carga este mismo martes, en ese caso en Truth Social, donde no ha dudado en promocionar un libro autobiográfico publicado por la primera ministra italiana.

"Giorgia Meloni, la GRAN Primera Ministra de Italia, ha escrito un nuevo libro: Soy Giorgia: Mis Raíces, Mis Principios. Giorgia está realizando una labor increíble para el maravilloso pueblo italiano, y este libro explora su trayectoria de fe, familia y amor a la patria, que le brindó la sabiduría y el coraje necesarios para servir a su nación y enorgullecer a su pueblo", escribió el presidente estadounidense.

"Es una inspiración para todos. ¡Consigue tu ejemplar hoy mismo!", añadió, con un enlace directo a Amazon, donde el libro se vende por 21 dólares.

Un escenario diplomático para una escena personal

El singular piropo -que algunos medios de prensa han criticado abiertamente- ocurrió durante la cumbre internacional organizada para sellar un acuerdo que ha puesto fin a dos años de conflicto en Gaza.

Trump, junto a los presidentes de Egipto, Turquía y Catar, firmó el documento en un acto solemne que marcó el inicio de lo que él mismo calificó como una nueva etapa para Oriente Próximo.

"Por fin hay paz en Oriente Medio", declaró Trump desde el atril, minutos después de rubricar el pacto, que sigue al alto el fuego y la liberación de los rehenes vivos tomados por Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023. Ni Israel ni Hamás participaron en la firma.

Durante su intervención, Trump también hizo referencia a futuras negociaciones basadas en su “plan de 20 puntos”, que, según dijo, avanzan más rápido de lo previsto:

Meloni evita polémicas y elogia el acuerdo

Meloni, por su parte, evitó referirse a los comentarios personales de Trump. En su lugar, prefirió poner el foco en la importancia del acuerdo alcanzado y en la necesidad de actuar con responsabilidad en esta nueva fase del proceso de paz.

"El mayor riesgo que se corre es no ser pragmáticos. Hay que evitar todo lo que pueda calentar los ánimos y todo lo que pueda representar una excusa. Hay que estar muy lúcidos ahora, es un llamamiento que hago a todos, porque esta es una fase muy delicada, pero que puede darnos grandes satisfacciones", dijo.

Además, elogió el papel de Trump en la firma del acuerdo: "Es un gran éxito de Donald Trump. Creo que tiene razón al decir que esto es un gran logro, y le deseamos que logre más, empezando por Ucrania."

Italia, según adelantó, participará activamente en la reconstrucción de Gaza y buscará posicionarse como puente entre Europa y el mundo árabe.

Y añadió sobre la liberación de rehenes:

"Es un logro extraordinario, fruto de la determinación de la diplomacia internacional y de la aplicación de la primera fase del Plan de Paz del presidente Donald Trump."

Preguntas frecuentes sobre la cumbre en Egipto y el acuerdo de paz en Gaza