¿Cambió el color de sus ojos? Ultrack sorprende a sus seguidores con nueva imagen

El influencer cubano Ultrack ha dejado boquiabiertos a sus seguidores tras compartir varios videos en sus historias de Instagram donde aparece con unos impactantes ojos verdes, muy distintos al color natural con el que se le conoce.

Las imágenes rápidamente generaron preguntas por parte de sus fans, quienes no tardaron en escribirle para saber si se había sometido a algún procedimiento para cambiar el color de sus ojos.

Con su estilo habitual, Ultrack respondió aclarando que no se ha hecho ninguna intervención estética ocular y que, en realidad, se trata de unos lentes de contacto que tiene desde hace un tiempo.

Captura Instagram / Ultrack

Aunque dijo que le gustan los ojos verdes, confesó que no se atrevería a hacerse algo en los ojos, descartando así cualquier cirugía o tratamiento invasivo.

Además de hablar sobre sus ojos, Ultrack también respondió a una de las preguntas más recurrentes entre sus seguidores: el estado actual de su cabello tras someterse a un implante capilar.

Captura Instagram / Ultrack

El influencer aseguró que el proceso de crecimiento marcha bien y, con su característico sentido del humor, bromeó: “Por lo menos tengo pelo donde no tenía”.

Ultrack ha demostrado una vez más que sabe cómo mantener a su audiencia conectada, combinando autenticidad, cercanía y un toque de humor en cada aparición. Y aunque no siempre responde a las interrogantes de sus seguidores en las secciones de preguntas y respuestas, esta vez hizo todo lo posible por contestar algunas.

