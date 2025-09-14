Crisis del transporte: con 15 triciclos eléctricos reforzarán transporte urbano en Camagüey

Vídeos relacionados:

El régimen cubano destinará 15 triciclos eléctricos para reforzar el precario transporte urbano en Camagüey.

Los triciclos serán usados en zonas periféricas ante “la baja disponibilidad de ómnibus”, informó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Los vehículos, con una capacidad de seis personas, se destinarán a tres rutas (cinco triciclos cada una): Edificio de Ferrocarriles-Los Pinos, Edificio de Ferrocarriles-Villa Mariana y Palacio de los Matrimonios-La Yaba.

Por su parte, los horarios de servicio serán de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., con un precio de cinco pesos en moneda nacional.

El ministro de Transporte cubano Eduardo Rodríguez Dávila dijo que se trata de medios de corto recorrido y con un menor impacto en el medio ambiente.

Asimismo, el funcionario aseguró que trabajan, a nivel nacional, en la instalación de estaciones de carga con fuentes de energía renovable para estos triciclos

En julio pasado, Camagüey recibió y puso en funcionamiento 10 gazellas (microbuses) que cubren dos rutas de la capital agramontina.

Triciclos: solución o parche

A finales de julio, el régimen puso a circular 15 triciclos eléctricos en la ciudad de Manzanillo, lo que fue presentado por Rodríguez Dávila como un paso adelante en la movilidad urbana, pese a que la medida solo impactará dos rutas y no resuelve los serios problemas de conectividad que arrastra el municipio.

Aunque en su publicación el ministro celebró la “aceptación popular” de estos vehículos en otras provincias, también admitió que no resuelven el déficit general de transporte.

La medida, entonces, parece más un intento de maquillar la escasez con pequeñas entregas simbólicas que un cambio estructural con impacto real.

Los triciclos, además de no cubrir una demanda masiva, siguen atrapados en un sistema energético colapsado, sin respaldo suficiente para garantizar la carga constante que requieren, algo que compromete la sostenibilidad de cualquier transporte eléctrico en Cuba.

Bajo estas condiciones, su funcionamiento parece condenado a la intermitencia y la improvisación.

En La Habana, el parque de triciclos eléctricos para la transportación pública de pasajeros sobrepasa los 150, distribuidos en diferentes rutas.

Desde el 15 de agosto de 2024, el costo de la transportación en triciclos eléctricos en la capital aumentó a 10.00 CUP por pasajero. La decisión, informada por la Dirección General de Transporte de La Habana, marcó un incremento significativo respecto al precio inicial de 4.00 CUP que se estableció cuando el servicio comenzó en 2020.

El nuevo precio buscó alinear la tarifa en La Habana con la de otras provincias del país, donde la tarifa ya era de 10.00 CUP, señaló una nota del oficialista diario Granma.

Sin embargo, la crisis energética también impacta de forma negativa en este servicio, pues los constantes apagones impiden realizar el régimen idóneo de carga de los vehículos.

Bajo estas condiciones, mantener operativo el transporte eléctrico se vuelve cada vez más inviable, y los triciclos no son la excepción.

El titular de Transporte en Facebook refirió el año pasado que en las distintas provincias donde prestan servicio los triciclos "han sido muy bien recibidos por la población y, aunque su presencia no resuelve los déficit de transportación, permite brindar un servicio que genera una alta aceptación y a la vez empleo, frecuentemente a mujeres”.

