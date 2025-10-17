La Diosa tras dar su versión de la polémica con Armando Labrador: "A mí no me humilla nadie"

Vídeos relacionados:

La cantante cubana La Diosa volvió a encender las redes con un poderoso mensaje después de dar su versión sobre la demanda que le interpuso su exmánager Armando Labrador, propietario de la plataforma Cántalo TV.

En su cuenta de Instagram, la artista dejó claro que no se dejará doblegar por nadie: “A mí NO me humilla nadie!!!!!!! Puedo trabajar en lo que sea, pero soy una mujer seria, de palabra, que cumple (NO CREO EN MILLONARIOS POBRES DE ALMA)”, escribió junto a una foto donde aparece desafiante y con dinero en la mano.

Sus palabras fueron aplaudidas por muchos de sus seguidores, sobre todo aquellos que no la juzgaron y esperaron a conocer su versión de lo ocurrido.

Recientemente, La Diosa rompió el silencio sobre el conflicto legal que la enfrentó a Labrador, asegurando que la justicia le ha dado la razón. Según explicó, el empresario “abandonó su carrera por completo” después de firmar un contrato de representación por tres años.

“Armando Labrador, como mi mánager, me gestionó un solo concierto. Luego abandonó mi carrera por completo, limitándome a trabajar y con cero oportunidades. Tuve que hacerlo todo sola”, declaró en un video compartido en redes sociales.

La cantante contó que, cuando recién llegó a Estados Unidos, recibió un préstamo para impulsar su primer concierto y realizó varias transferencias a Labrador, cumpliendo con lo acordado. Sin embargo, el productor habría intentado quedarse con su carro en una moción legal “sin base ni fundamentos”.

“La justicia habló una vez más y la verdad volvió a brillar. Ganamos la moción que buscaba quitarme mi carro injustamente”, afirmó la intérprete de “La papaya de 40 libras”.

La artista acusó a Labrador de difamarla en redes sociales y usar la demanda para dañar su reputación. “Su interés nunca fue cobrar con justicia, sino hacerme daño públicamente y desacreditarme como artista”, señaló La Diosa.

Con varios fajos de billetes en mano, la cantante mostró ante cámara el dinero que, según ella, Labrador se ha negado a aceptar: “Aquí está el dinero que según Armando le debo y que no ha querido aceptar para poder armar todo este circo”, dijo tajante.

Finalmente, La Diosa agradeció el apoyo de sus seguidores y sus abogadas, y aseguró que seguirá adelante con su carrera musical pese a los intentos de “humillarla o desacreditarla”.

