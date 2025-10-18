Envían siete pipas de agua tras protesta de mujeres en Regla

Vídeos relacionados:

El régimen cubano envió este sábado siete pipas de agua a Regla, en La Habana, horas después de que varias mujeres se plantaran en las calles con cubos y pomos exigiendo agua.

Testigos enviaron imágenes a CiberCuba donde se pueden ver los camiones con agua luego de meses de escasez sin respuesta estatal.

El viernes, residentes del municipio Regla, en La Habana, bloquearon una calle para protestar por la prolongada falta de agua, utilizando cubos y pomos para impedir el paso y exigir el restablecimiento del servicio.

Según un video enviado exclusivamente a nuestra redacción, los manifestantes denunciaron que llevan días sin abasto y decidieron cerrar la vía como medida de presión. “Aquí en Regla estamos en la calle cerrando con cubos y pomos por la falta de agua”, afirman los vecinos.

En medio de la protesta, agentes policiales increparon a una vecina sobre los reclamos previos ante las instituciones, señalando que debió permanecer en la sede del gobierno local hasta obtener respuesta.

Los vecinos se organizaron para interrumpir el tránsito con recipientes domésticos y visibilizar la situación.

Exigen a las autoridades un cronograma claro para la normalización del servicio y medidas paliativas mientras persista el desabastecimiento.

Varias protestas han estallado a lo largo de Cuba como respuesta al deterioro de las condiciones de vida.

En Marianao, La Habana, decenas de vecinos salieron a la calle con cacerolazos y bloqueos de la avenida 51 en protesta por la crisis prolongada, los apagones, la escasez de alimentos y la falta de libertades.

Los manifestantes exigieron “luz, comida y libertad” mientras interrumpían el tráfico en esa arteria principal. Testigos aseguraron que, tras varias horas de tensión, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria llegaron al lugar y se produjeron detenciones, sin que hasta el momento se conozca el número exacto de arrestados.

