Popular comediante cubano comparte fotos desde Moscú y así reaccionan sus fans: "¿Cada cuánto quitan la luz allá?"

El popular comediante y creador de contenido cubano Ronny Diez, conocido en redes como Capitán Diez, sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos desde Moscú, Rusia, que rápidamente se llenaron de comentarios graciosos y de cariño de sus fans.

En las imágenes, el humorista aparece posando en algunos de los lugares más emblemáticos de la capital rusa, como la Plaza Roja, con la icónica Catedral de San Basilio de fondo y el monumento a Lenin. También se le ve entre los característicos abedules del otoño ruso, disfrutando del paisaje cubierto de hojas doradas.

En otra foto, Ronny aparece junto a un viejo Lada, de esos que todavía circulan y mucho en Cuba, lo que provocó risas y comentarios entre sus seguidores.

“¿Cada cuánto quitan la luz allá?”; “¿Se viene reel de Vladimir Hijoeputin?”; “Ahora te paso la lista pa’ las piezas del Lada”; “Hermoso país, muy lindo Moscú, ve a donde venden las piezas del Lada y haz un video”; “Ay, se me fue el Capi”; “Quédate”; “Qué feliz me pone este post”; “Necesitamos un personaje ruso”, fueron algunas de las reacciones que dejaron sus fans en Instagram.

“Siempre quise conocer el otoño”, escribió el comediante junto a las instantáneas, disfrutando mientras recorre las calles moscovitas y compartiendo estos momentos con sus followers.

Con su estilo divertido y espontáneo, Capitán Diez volvió a conquistar las redes, esta vez desde el corazón de Rusia, y muchos son los que esperan que desde ese país siga regalando humor, aunque el comediante no aclaró si se trata de su salida definitiva de Cuba.

