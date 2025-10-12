Violento incidente en Justiz, La Habana del Este: pipero embiste a bicimoto y se da a la fuga

Vídeos relacionados:

Un incidente de tránsito ocurrido este sábado en la carretera de Justiz, en La Habana del Este, dejó a un conductor de bicimoto como víctima del mal actuar de un chofer de una pipa, que, según relata el afectado, manejaba bajo los efectos del alcohol.

El motorista Abel Armando Matutes De La Peña cuenta que se encontraba a unos 7-10 metros del vehículo y al intentar adelantar, vio cómo la pipa realizó una parada y luego empezó a dar marcha atrás en una pendiente, situación que lo obligó a tocar la bocina y retroceder apresuradamente para salvar su vida.

El conductor del camión cisterna estaba en un estado tal que al bajar del vehículo no distinguía la bicicleta eléctrica que había quedado debajo, relató la Matutes en el grupo de Facebook ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Después de abrazarlo y prometer que regresaría, el chofer huyó del lugar. Ante la huida, otro ocupante vinculado al pipero se acercó al motorista con actitudes amenazantes.

Dos mujeres que intervinieron en defensa del afectado resultaron golpeadas durante la trifulca que siguió, la cual incluyó lanzamientos de piedras y puso en riesgo incluso a una menor de cinco años que se encontraba en la escena.

La víctima informó que ya se tramitan las averiguaciones ante las autoridades y se comprometió a comunicar el desenlace por su vía de contacto.

En su llamado final pide a la población extremar las precauciones: usar casco aún en bicicletas eléctricas y cuidar la propia vida ante conductas de riesgo ajenas.

En los comentarios de la publicación varios vecinos y testigos coinciden en señalar la responsabilidad del conductor de la pipa por maniobrar en retroceso en una vía y por supuestamente conducir en estado de ebriedad; otros reclaman que la ley actúe contra quienes abandonan la escena y agreden a terceros.

El accidente vuelve a poner en evidencia el creciente número de siniestros viales en Cuba, especialmente en zonas urbanas y semiurbanas, donde confluyen vehículos pesados, motos eléctricas y transporte animal sin una adecuada regulación ni mantenimiento vial.

Los incidentes viales que involucran a vehículos vulnerables como bicitaxis, motocicletas y triciclos eléctricos se han vuelto muy frecuentes en el país, en la medida en que ha aumentado el uso de esos medios de transporte.

El 27 de septiembre, una rastra colisionó con una bicimoto en la Vía Blanca, a la altura de la salida del Barrio Obrero, en La Habana.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó recientemente que de enero a agosto se reportaron en Cuba 5,025 accidentes -41 más que en igual periodo de 2024-, a causa de los cuales 4,516 personas resultaron heridas.

La mayor peligrosidad se ha reportado en La Habana, Ciego de Ávila, Villa Clara, Holguín y Santiago de Cuba, sobre todo por hechos en los que han estado involucrados conductores de motos y ciclomotores, y peatones.

De acuerdo con el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe de la Dirección Nacional de Tránsito del Ministerio del Interior (Minint), las indisciplinas de los choferes de esos vehículos son causantes de alrededor de 11 accidentes diarios y al menos siete heridos y un fallecido cada seis días.

Aseguró que esos medios de transporte están implicados en el 52 % de los incidentes viales en el país, y han provocado el 32 % de las muertes y 42 % de los lesionados.

