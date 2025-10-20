Cuba, entre apagones y sin turistas, recibe premio al “Mejor Destino Cultural del Caribe”

Vídeos relacionados:
En medio de apagones, escasez y una crisis sin precedentes, el Ministerio de Turismo (MINTUR) anunció que Cuba fue galardonada, por quinta vez consecutiva, como el “Mejor Destino Cultural del Caribe” en los World Travel Awards.
El anuncio llega justo en el Día de la Cultura Nacional y las autoridades del MINTUR aseguran que este galardón es "un reconocimiento a nuestra rica herencia y la promoción de su patrimonio cultural".
El contraste no podría ser más evidente: mientras los funcionarios se felicitan por el premio, las cifras oficiales confirman el desplome del turismo en Cuba.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) indican que hasta agosto de 2025 el país recibió 1,791,363 viajeros, un 15,7 % menos que en igual período del año anterior. De ellos, 1,259,972 fueron turistas internacionales, lo que representa 347,896 visitantes menos que en 2024.
Los principales mercados emisores, como Canadá, Estados Unidos y Rusia, registraron fuertes descensos, reflejo del deterioro de la imagen de Cuba como destino.
Los apagones y la crisis económica ahuyentan a los pocos interesados en visitar la isla. El premio, más que un motivo de orgullo, parece un recordatorio irónico de cómo el régimen celebra reconocimientos vacíos mientras el país se apaga y el turismo se hunde sin rumbo.
