Fotos del hospital provincial de Ciego de Ávila exponen el abandono de los baños de la sala de embarazadas, donde los baños se encuentran en condiciones insalubres, denunció el periodista José Luis Tan Estrada.
Las imágenes compartidas por Tan Estrada en Facebook revelan tazas sin descargar, papeles sucios y basura acumulada en la sala destinada a embarazadas en la institución médica.
“Así están los baños de la sala de embarazadas”, escribió el reportero, denunciando los problemas estructurales y la desatención gubernamental que agravan la situación sanitaria del centro.
Los comentarios de los internautas reflejan indignación y resignación ante el deterioro del sistema hospitalario cubano. “Esto es en toda Cuba”, escribió una usuaria.
Otros recordaron tiempos en que el hospital era símbolo de limpieza y atención. “Yo tuve mi hija ahí en ese hospital. Era súper limpio, con una atención estupenda... Y jamás vi un baño sucio, ni una sala cochiná. Pero eso fue hace casi 23 años”, comentó Guelmi Abdul.
Algunos, sin embargo, señalaron también la responsabilidad de pacientes y acompañantes. “En muchas ocasiones hay agua, pero los mismos acompañantes son culpables de que los baños estén en esas condiciones”, opinó Lourdes Magaña.
“Comunismo pobreza destruye, roba y mata. Despierten pueblos”, escribió otro usuario, mientras varios coincidieron en que la situación sanitaria es un reflejo del colapso del sistema de salud y del abandono del Ministerio de Salud Pública.
“La cara oculta de la salud pública cubana: se vende como potencia médica y ni médicos tiene ya para su pueblo”, denunció Armando Bouzon.
Las intensas lluvias del 9 de octubre en La Habana provocaron una grave inundación de aguas albañales en el policlínico Coco y Rabí, también conocido como Clínica Acción Médica, ubicado en el municipio de Diez de Octubre.
En videos publicados por el activista Orlando Ramírez Cutiño en redes sociales, se observa cómo el agua sucia, de tono oscuro y fuerte olor irrumpió en las salas del centro médico mientras los pacientes permanecían allí.
Antes, familias denunciaron que el aire centralizado de un cubículo de la terapia intermedia del hospital pediátrico de Camagüey está cargado de polvo y, lejos de aliviar a los pacientes, provoca catarros y complicaciones respiratorias en menores ingresados por otras dolencias.
Tales situaciones ocurren en medio de una creciente ola de arbovirosis, hepatitis y enfermedades gastrointestinales que afecta a todo el país.
Recientemente trascendió que el hospital clínico quirúrgico "Salvador Allende", conocido popularmente como La Covadonga, podría cerrar parcialmente sus servicios habituales ante el aumento de casos de dengue y chikungunya en La Habana.
Preguntas Frecuentes sobre el Deterioro del Sistema de Salud en Cuba
¿Cuál es el estado de los baños en el hospital provincial de Ciego de Ávila?
Los baños de la sala de embarazadas del hospital provincial de Ciego de Ávila se encuentran en condiciones insalubres, con tazas sin descargar, papeles sucios y basura acumulada, según denunció el periodista José Luis Tan Estrada.
¿Qué opinan los ciudadanos sobre el estado del sistema sanitario cubano?
Los ciudadanos expresan indignación y resignación ante el deterioro del sistema hospitalario cubano. Denuncian que la situación sanitaria refleja el colapso del sistema de salud y el abandono del Ministerio de Salud Pública, lo que ha agravado las condiciones insalubres en los hospitales.
¿Cuáles son las consecuencias de las malas condiciones hospitalarias en Cuba?
Las malas condiciones en los hospitales cubanos han contribuido a un aumento de enfermedades como arbovirosis, hepatitis y enfermedades gastrointestinales. Además, la falta de higiene y mantenimiento en las instalaciones sanitarias pone en riesgo a los pacientes de contraer infecciones y complica la recuperación de los internados.
¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria a los hospitales pediátricos en Cuba?
Los hospitales pediátricos en Cuba están desbordados debido a una creciente ola de enfermedades febriles y gastrointestinales. Hay largas colas y falta de medicamentos, lo que deja a los niños sin la atención médica adecuada y obliga a los familiares a enfrentar condiciones insalubres en las instalaciones.
