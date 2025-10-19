Denuncian deplorable estado de los baños en la sala de embarazadas del hospital provincial de Ciego de Ávila

Usuarios en redes lamentan el deterioro del sistema de salud, la la indiferencia del Gobierno y la falta de civismo

Fotos del hospital provincial de Ciego de Ávila exponen el abandono de los baños de la sala de embarazadas, donde los baños se encuentran en condiciones insalubres, denunció el periodista José Luis Tan Estrada.

Las imágenes compartidas por Tan Estrada en Facebook revelan tazas sin descargar, papeles sucios y basura acumulada en la sala destinada a embarazadas en la institución médica.

“Así están los baños de la sala de embarazadas”, escribió el reportero, denunciando los problemas estructurales y la desatención gubernamental que agravan la situación sanitaria del centro.

Los comentarios de los internautas reflejan indignación y resignación ante el deterioro del sistema hospitalario cubano. “Esto es en toda Cuba”, escribió una usuaria.

Otros recordaron tiempos en que el hospital era símbolo de limpieza y atención. “Yo tuve mi hija ahí en ese hospital. Era súper limpio, con una atención estupenda... Y jamás vi un baño sucio, ni una sala cochiná. Pero eso fue hace casi 23 años”, comentó Guelmi Abdul.

Algunos, sin embargo, señalaron también la responsabilidad de pacientes y acompañantes. “En muchas ocasiones hay agua, pero los mismos acompañantes son culpables de que los baños estén en esas condiciones”, opinó Lourdes Magaña.

“Comunismo pobreza destruye, roba y mata. Despierten pueblos”, escribió otro usuario, mientras varios coincidieron en que la situación sanitaria es un reflejo del colapso del sistema de salud y del abandono del Ministerio de Salud Pública.

“La cara oculta de la salud pública cubana: se vende como potencia médica y ni médicos tiene ya para su pueblo”, denunció Armando Bouzon.

Las intensas lluvias del 9 de octubre en La Habana provocaron una grave inundación de aguas albañales en el policlínico Coco y Rabí, también conocido como Clínica Acción Médica, ubicado en el municipio de Diez de Octubre.

En videos publicados por el activista Orlando Ramírez Cutiño en redes sociales, se observa cómo el agua sucia, de tono oscuro y fuerte olor irrumpió en las salas del centro médico mientras los pacientes permanecían allí.

Antes, familias denunciaron que el aire centralizado de un cubículo de la terapia intermedia del hospital pediátrico de Camagüey está cargado de polvo y, lejos de aliviar a los pacientes, provoca catarros y complicaciones respiratorias en menores ingresados por otras dolencias.

Tales situaciones ocurren en medio de una creciente ola de arbovirosis, hepatitis y enfermedades gastrointestinales que afecta a todo el país.

Recientemente trascendió que el hospital clínico quirúrgico "Salvador Allende", conocido popularmente como La Covadonga, podría cerrar parcialmente sus servicios habituales ante el aumento de casos de dengue y chikungunya en La Habana.

