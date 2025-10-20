Hallan jeringuillas en un parque de La Habana y la pregunta es inevitable: ¿qué hacían ahí?

Vídeos relacionados:

La actriz y locutora Laritza Camacho denunció que en un parque de La Habana se desecharon cientos de jeringuillas.

“Y cuando lo más loco parecía ser el chikunguya...aparece en el parque de la Normal, con total descontrol, este panorama. ¿Campaña antitetánica?”, ironizó Camacho, en un post difundido el sábado, aludiendo al evidente riesgo.

“Lo cierto es que las agujas están al alcance de cualquiera, especialmente de niños que estén jugando en el lugar. La cabeza le explota a uno. ¿Quién le pone el cascabel al gato?”, agregó.

Camacho alertó que estas jeringas debían se recogidas por personal especializado y con protección.

“Además de que resulta difícil por estar sobre la yerba, recoger esos materiales lleva protección, incluso si lo hace alguien de comunales y se debe seguir un protocolo, una cierta manera de envolverse y un lugar determinado para echar los desechos”, dijo.

La locutora dio seguimiento al suceso y el domingo informó que “se había limpiado el lugar. Fuera de peligro”.

Colapso del sistema de salud cubano

Este suceso tiene lugar mientras los hospitales en Cuba enfrentan un colapso por el aumento de casos de dengue y otras enfermedades. Falta de medicamentos y personal médico sobrecargado agravan la crisis sanitaria.

Una madre cubana denunció el pasado jueves las largas colas en el Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez" en La Habana, donde decenas de niños deben anotarse en listas improvisadas para ser atendidos en el cuerpo de guardia.

El colapso de los servicios médicos en los hospitales pediátricos se produce en medio de una creciente ola de enfermedades febriles y gastrointestinales que afecta a todo el país.

“Da asco y tristeza solamente de entrar. Los familiares de los niños están tirados en el piso, la basura arrinconada, una peste terrible en los baños”, escribió el usuario de Facebook Antonio Fernández tras compartir un video de la cubana Glenda Rancaño.

La activista Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia en sus redes sociales compartió una fotografía donde se observa el documento médico entregado a los padres de menores diagnosticados con síndrome emético en otro hospital cubano. Se recomienda reposo en el hogar y rehidratación oral, sin ningún tipo de medicamento o tratamiento adicional.

