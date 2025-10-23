EE.UU. sanciona a las mayores petroleras rusas y exige un alto el fuego inmediato en Ucrania

Vídeos relacionados:

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones contra el sector energético de Rusia que incluyen la designación de Rosneft y Lukoil, las dos mayores compañías petroleras del país.

Las medidas tienen el objetivo de reducir los ingresos que financian la guerra y presionar a Moscú para aceptar un alto el fuego inmediato en Ucrania.

Adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las sanciones se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14024.

Las empresas objetivo, Rosneft y Lukoil, quedan designadas por operar en el sector energético ruso; la acción se extiende a múltiples filiales en Rusia (incluidas refinerías y productoras de crudo y gas) y bloquea también a todas las entidades propiedad, directa o indirecta, en un 50 % o más de estas compañías.

“Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó que el Tesoro está dispuesto a tomar más medidas y animó a los aliados de EE.UU. a sumarse y cumplir con las sanciones.

Quedan bloqueados todos los bienes e intereses de los designados bajo jurisdicción estadounidense, y se prohíben transacciones de personas o entidades de EE.UU. salvo licencia de OFAC.

Las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas a favor de la base militar-industrial rusa se exponen a sanciones.

El Tesoro justificó el paquete por la “falta de un compromiso serio” de Rusia con un proceso de paz que ponga fin a la guerra.

Según la nota, estas medidas “aumentan la presión sobre el sector energético” y buscan restringir la capacidad del Kremlin para generar ingresos y sostener su maquinaria bélica en un contexto de economía debilitada.

EE.UU. reiteró que “seguirá abogando por una solución pacífica” y que una paz permanente depende de la disposición de Moscú a negociar de buena fe.

Además de las matrices, la OFAC designa filiales clave —por ejemplo, refinerías y productoras de petróleo y gas de Rosneft, y explotaciones y desarrollos técnicos de Lukoil—, lo que cierra el paso a rutas de comercialización y financiamiento alternas.

La “regla del 50 %” amplía automáticamente el bloqueo a cualquier entidad controlada mayoritariamente por las listas, incluso si no aparece expresamente designada.

Bessent enmarcó la medida como parte del esfuerzo de la Administración para forzar un cese de hostilidades: el Tesoro “está dispuesto a tomar más medidas” y exhorta a aliados a alinearse con el régimen sancionador.

A la vez, la OFAC recordó que su objetivo no es castigar por castigar, sino cambiar conductas: las personas en la Lista SDN pueden solicitar su eliminación si cumplen con la ley y muestran cambios verificables.

A corto plazo, se espera una mayor fricción para las exportaciones y la financiación del sector petrolero ruso, y un incremento del riesgo regulatorio para operadores energéticos y bancos que interactúen con la base militar-industrial de Rusia.

Washington dejó claro que podrá ampliar la lista y reforzar medidas si persiste la negativa de Moscú a un alto el fuego inmediato.

Este fin de semana, Zelenski llegó a Washington con la esperanza de conseguir misiles Tomahawk de largo alcance y un compromiso renovado de apoyo militar.

Sin embargo, se marchó con las manos vacías y la sensación de que la Casa Blanca ha virado definitivamente hacia una posición que favorece las exigencias del Kremlin.

Trump no solo negó la entrega de armamento, sino que insistió en que Kiev debía “aceptar la realidad” y entregar el Donbás “para salvar lo que queda del país”.

A lo largo del último año, Trump ha mantenido una retórica errática sobre el conflicto, alternando entre la empatía calculada y la desidia estratégica.