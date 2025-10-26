Nuevo escándalo en Sudáfrica: Arrestan a médica cubana por robo de medicinas en hospital público

Vídeos relacionados:

Una médica cubana de 54 años fue arrestada en Sudáfrica acusada de sustraer medicamentos del hospital público donde trabajaba, según informaron varios medios locales, entre ellos The Sunday World, The Citizen y The Bulrushes.

Un comunicado oficial del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) identificó a la doctora como Yamilet Castañeda, y mencionó que estaba adscrita al Hospital de Thabazimbi, en la provincia de Limpopo.

De acuerdo con el portavoz de la policía provincial, coronel Malesela Ledwaba, el presunto robo ocurrió el pasado 2 de septiembre, alrededor de las 6:45 a.m., cuando un guardia de seguridad realizó una inspección rutinaria en la puerta principal del hospital y encontró medicinas no autorizadas en la bolsa de la profesional.

Tras el hallazgo, Castañeda fue conducida a su oficina, donde se descubrieron más fármacos durante un segundo registro.

Las autoridades iniciaron una investigación interna y notificaron a la policía, que emitió una orden de arresto. Sin embargo, la doctora habría viajado a Cuba poco después del incidente y fue detenida a su regreso a Sudáfrica, el pasado 22 de octubre, según precisó The Citizen.

La médica compareció el 23 de octubre ante el Tribunal de Magistrados de Thabazimbi, donde fue liberada bajo advertencia mientras continúa la investigación. El caso fue aplazado hasta el 28 de noviembre para la presentación de nuevas pruebas.

Lo más leído hoy:

Fuentes policiales confirmaron que las pesquisas siguen abiertas para determinar la magnitud del presunto hurto y si existen más personas involucradas.

Castañeda forma parte del grupo de médicos cubanos contratados por el gobierno sudafricano en el marco de un acuerdo bilateral de cooperación sanitaria vigente desde hace más de dos décadas.

Estos profesionales trabajan en hospitales públicos de zonas rurales y de difícil acceso, principalmente en las provincias de Limpopo, Mpumalanga y el Cabo Oriental.

Hasta el momento, ni las autoridades cubanas ni la embajada de Cuba en Pretoria han ofrecido declaraciones sobre el caso.