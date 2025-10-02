Estados Unidos confirma negativa de visas a funcionarios cubanos y revela los motivos

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles que negó visas a varios funcionarios del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba que planeaban participar en una reunión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, alegando razones de “seguridad nacional”.

Un portavoz del Departamento de Estado respondió por escrito a una consulta de la agencia EFE que “las restricciones de viaje impuestas a los representantes de la dictadura cubana protegen los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Sin embargo, aclararon que estas restricciones no afectaron a los representantes del régimen cubano que actualmente trabajan en su embajada en Estados Unidos, quienes sí pudieron asistir al evento de la OPS.

La denuncia fue realizada el martes por el Gobierno cubano, que aseguró que Washington había denegado las visas solicitadas en La Habana por un grupo de funcionarios del Minsap, así como el permiso de traslado requerido para otros integrantes de la delegación que ya se encontraban en Nueva York, tras participar en la Asamblea General de la ONU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, compartió declaraciones de la viceministra primera del Minsap, Tania Margarita Cruz, quien afirmó que EE.UU. “se aprovechó de la necesidad de un permiso de traslado para impedir” su participación en la cita regional “como jefa de la delegación cubana”.

“También impidió la participación de los demás miembros de la delegación que no recibieron su visa en La Habana”, sostuvo Cruz desde Nueva York.

En sus declaraciones, la funcionaria resaltó que “miles de médicos y profesionales cubanos han prestado y prestan servicios de atención médica en la mayoría de los países del área” y que “se han formado en Cuba miles de médicos, licenciados y técnicos de la salud procedentes de las naciones latinoamericanas y caribeñas, así como de Estados Unidos”.

La actual administración estadounidense, presidida por Donald Trump, considera que las misiones médicas de Cuba constituyen “un caso indiscutible de trabajo forzado” y mantiene al país en su lista de naciones que no cumplen con los estándares mínimos para combatir la trata de personas.

Además, Washington ha impuesto restricciones de visado a funcionarios implicados en la explotación laboral de trabajadores cubanos en el extranjero, clasificación que incluye a quienes organizan o supervisan estas misiones médicas.