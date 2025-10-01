EE.UU. impide viaje a Washington de funcionarios de salud del régimen cubano

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos negó las autorizaciones necesarias para que la delegación del régimen cubano pudiera trasladarse a Washington D.C. y participar en el 62.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que comenzó este lunes en la capital estadounidense.

Según declaraciones a Prensa Latina, la viceministra primera de Salud Pública Tania Margarita Cruz denunció que Washington “se aprovechó de la necesidad de un permiso de traslado” para impedir su participación como jefa de la delegación cubana, ya que se encuentra en Nueva York, como parte de la comitiva que asiste al Segmento de Alto Nivel de la 80.ª Asamblea General de la ONU.

“Esta acción constituye un trato discriminatorio contra Cuba, país que es miembro pleno y activo dentro de la OPS”, declaró la funcionaria, quien también publicó sobre el tema en la red social X.

“Lejos de cumplir con sus obligaciones como país anfitrión, Estados Unidos se aprovecha de esa condición para intentar callar la voz de Cuba”, añadió.

Además de la viceministra, otro miembro de la delegación no pudo viajar debido a la denegación de visa, según explicó.

La funcionaria comunista aprovechó para defender el historial internacional de la llamada “cooperación médica” cubana, destacando que miles de profesionales de la isla han trabajado en países de la región y que el sistema de salud cubano ha sido elogiado por la OMS y la OPS.

Sin embargo, estas declaraciones omiten las críticas frecuentes que enfrentan las misiones médicas por prácticas de explotación laboral, control político y apropiación de salarios por parte del Estado cubano.

La exclusión de la delegación ocurre en un contexto de tensiones políticas sostenidas entre Washington y La Habana, en el que Estados Unidos ha mantenido una postura firme respecto a la negativa a conceder privilegios diplomáticos automáticos a funcionarios del régimen, incluso en eventos multilaterales.

El Consejo Directivo de la OPS se celebra una vez al año y reúne a ministros y autoridades de salud del continente para debatir estrategias sanitarias regionales. Los trabajos de esta edición concluirán el próximo viernes 3 de octubre.

Visas negadas en medio de tensiones

En abril de 2025, un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Arte (ENA) de Cuba no pudo asistir a un esperado intercambio cultural con estudiantes de la Escuela Secundaria Berkeley (BHS), en California, tras la denegación de sus solicitudes de visa para entrar a Estados Unidos.

Asimismo, el equipo femenino de voleibol de Cuba no asistirá al Final Four de NORCECA tras la denegación de visas, algo similar a lo ocurrido con la comitiva prevista para el Campeonato Mundial de Atletismo Máster Bajo Techo 2025.

