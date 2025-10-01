EE.UU. impide viaje a Washington de funcionarios de salud del régimen cubano

Vídeos relacionados:
El gobierno de Estados Unidos negó las autorizaciones necesarias para que la delegación del régimen cubano pudiera trasladarse a Washington D.C. y participar en el 62.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que comenzó este lunes en la capital estadounidense.
Según declaraciones a Prensa Latina, la viceministra primera de Salud Pública Tania Margarita Cruz denunció que Washington “se aprovechó de la necesidad de un permiso de traslado” para impedir su participación como jefa de la delegación cubana, ya que se encuentra en Nueva York, como parte de la comitiva que asiste al Segmento de Alto Nivel de la 80.ª Asamblea General de la ONU.
“Esta acción constituye un trato discriminatorio contra Cuba, país que es miembro pleno y activo dentro de la OPS”, declaró la funcionaria, quien también publicó sobre el tema en la red social X.
“Lejos de cumplir con sus obligaciones como país anfitrión, Estados Unidos se aprovecha de esa condición para intentar callar la voz de Cuba”, añadió.
Además de la viceministra, otro miembro de la delegación no pudo viajar debido a la denegación de visa, según explicó.
La funcionaria comunista aprovechó para defender el historial internacional de la llamada “cooperación médica” cubana, destacando que miles de profesionales de la isla han trabajado en países de la región y que el sistema de salud cubano ha sido elogiado por la OMS y la OPS.
Lo más leído hoy:
Sin embargo, estas declaraciones omiten las críticas frecuentes que enfrentan las misiones médicas por prácticas de explotación laboral, control político y apropiación de salarios por parte del Estado cubano.
La exclusión de la delegación ocurre en un contexto de tensiones políticas sostenidas entre Washington y La Habana, en el que Estados Unidos ha mantenido una postura firme respecto a la negativa a conceder privilegios diplomáticos automáticos a funcionarios del régimen, incluso en eventos multilaterales.
El Consejo Directivo de la OPS se celebra una vez al año y reúne a ministros y autoridades de salud del continente para debatir estrategias sanitarias regionales. Los trabajos de esta edición concluirán el próximo viernes 3 de octubre.
Visas negadas en medio de tensiones
En abril de 2025, un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Arte (ENA) de Cuba no pudo asistir a un esperado intercambio cultural con estudiantes de la Escuela Secundaria Berkeley (BHS), en California, tras la denegación de sus solicitudes de visa para entrar a Estados Unidos.
Asimismo, el equipo femenino de voleibol de Cuba no asistirá al Final Four de NORCECA tras la denegación de visas, algo similar a lo ocurrido con la comitiva prevista para el Campeonato Mundial de Atletismo Máster Bajo Techo 2025.
Preguntas frecuentes sobre la negativa de visas de EE.UU. a funcionarios cubanos
¿Por qué EE.UU. negó las visas a la delegación de salud del régimen cubano?
El gobierno de Estados Unidos negó las autorizaciones necesarias para que la delegación del régimen cubano pudiera trasladarse a Washington D.C. y participar en el 62.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estados Unidos ha mantenido una postura firme respecto a la negativa a conceder privilegios diplomáticos automáticos a funcionarios del régimen cubano, lo que se inscribe en un contexto de tensiones políticas sostenidas entre ambos países.
¿Cuál es el motivo detrás de las restricciones de visado de EE.UU. a funcionarios cubanos?
EE.UU. acusa al régimen cubano de utilizar las misiones médicas como un esquema de trabajo forzoso y ha impuesto estas restricciones como parte de una estrategia más amplia para presionar al régimen cubano. Washington y organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas misiones violan estándares laborales internacionales, ya que retienen salarios y restringen la movilidad de los profesionales.
¿Cómo responde el régimen cubano a estas restricciones de EE.UU.?
El régimen cubano ha denunciado estas acciones como un acto de discriminación y agresión por parte de Estados Unidos. Funcionarios del régimen defienden las misiones médicas como "legítimas y solidarias", afirmando que continuarán enviando brigadas médicas al extranjero a pesar de las sanciones y críticas internacionales.
¿Qué impacto tienen estas restricciones en las relaciones Cuba-EE.UU.?
Las restricciones de visado forman parte de un contexto más amplio de tensiones políticas y económicas entre Cuba y Estados Unidos. Estas acciones refuerzan la postura de EE.UU. contra el régimen cubano, aumentando las tensiones diplomáticas y complicando aún más las relaciones bilaterales. Afectan no solo a funcionarios gubernamentales, sino también a estudiantes y atletas cubanos que buscan participar en eventos en EE.UU.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.