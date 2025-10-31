Cubanos huyen por sus propios medios de las inundaciones en Río Cauto

Pobladores del municipio Río Cauto (Granma) abandonan sus hogares por cuenta propia ante la rápida subida del agua y la persistencia de zonas incomunicadas, según múltiples denuncias ciudadanas en redes sociales que describen calles anegadas y viviendas bajo el agua mientras se reclama asistencia urgente.

“El pueblo de Río Cauto está completamente inundado… el agua está subiendo demasiado rápido”, advirtieron usuarios que desde la noche anterior alertaban del deterioro de la situación.

En paralelo, las autoridades indicaron que el nivel del río Cauto comenzó a descender entre Cauto Cristo (Granma) y Baraguá (Santiago de Cuba), aunque reconocieron que varias comunidades permanecen anegadas y con operaciones de rescate en marcha.

Una comisión integrada por mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), del Ejército Oriental y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) recorrió Cauto Cristo y Río Cauto —el más afectado por las lluvias y el desbordamiento— y orientó continuar con evacuaciones y vigilancia constante de embalses y del cauce en su tramo inferior.

Captura de Facebook / Revolico Río Cauto

La delegada provincial del INRH, Marbelis Campos Busquet, afirmó que los 11 embalses de Granma están en “perfecto estado técnico” y que nueve alcanzaron su nivel máximo, a la vez que descartó que la presa Cauto El Paso estuviera fuera de control.

Según explicó, el embalse ha transformado volúmenes elevados provenientes de Baraguá y Céspedes y, aunque continúa vertiendo, lo hace dentro de parámetros considerados normales para su diseño.

Pese a los partes oficiales, publicaciones en grupos locales —como Revolico Río Cauto— muestran un panorama más crudo: imágenes de barrios inundados en comunidades como Trinidad y en edificios del municipio, testimonios de familias que reportan cortes de acceso y mensajes que piden “dejar de mentir y ayudar a la población”.

Captura de Facebook / Revolico Río Cauto

Esos relatos sostienen que la emergencia “no está bajo control” y que el retorno a la normalidad aún se ve lejano.

En medio de la contingencia, las evacuaciones continúan. Unos 1,300 pobladores de Guamo fueron trasladados de manera urgente hacia el municipio de Jobabo (Las Tunas) ante el riesgo de nuevas crecidas, mientras brigadas de la Cruz Roja de Cuba y fuerzas de Salvamento realizan operativos en Cauto Embarcadero, dentro del propio municipio de Río Cauto.

En los puntos más complicados, vecinos han optado por moverse “como pueden” a zonas más altas a la espera de auxilio, de acuerdo con los reportes ciudadanos.

Captura de Facebook / Revolico Río Cauto

"Seguimos pidiendo ayuda y no me voy a cansar de hacerlo hasta que hagan algo, el agua está subiendo demasiado rápido, si buscan en mi perfil, desde anoche y mira cómo se está tornando la situación", denunció otra vecina.

Con suelos saturados y embalses aún vertiendo, las autoridades mantienen el monitoreo hidráulico y piden extremar la precaución.

La prioridad, señalaron, es sostener las operaciones de rescate y desalojo en los núcleos que siguen bajo agua, mientras se restablecen paulatinamente las comunicaciones y se abren corredores seguros para el acceso de ayuda.

En tanto, los testimonios vecinales confirman que muchos continúan saliendo por sus propios medios para ponerse a salvo del avance de las inundaciones.