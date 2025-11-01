Protagonista de foto viral tras el huracán Melissa reaparece en redes sociales

El hombre que conmovió al mundo al ser fotografiado mientras caminaba con el agua al pecho sosteniendo un televisor durante el paso del huracán Melissa, fue identificado como Duany Despaine, conocido por los vecinos como "Minguito".

Tras días de rumores y desinformación sobre su supuesto fallecimiento, amigos y allegados confirmaron que sigue con vida, aunque perdió su vivienda y todas sus pertenencias.

La noticia fue dada a conocer por Olia Muguercia, residente en Santiago de Cuba, quien publicó varios mensajes en Facebook para desmentir la falsa información que circulaba en redes sociales.

"Esta foto está circulando en las redes. Este hombre se llama Duany Despaine, más conocido como Minguito. Él vive en Santiago de Cuba y la foto fue tomada en la carretera de la Refinería. Por favor, compartan esta publicación: él está vivo, para que no crean en publicaciones que dicen que le donaron una casa y murió", aclaró.

Captura de Facebook / Olia Muguercia

En una segunda publicación, Muguercia añadió:

"Aquí está Minguito, el hombre del TV, la foto viral en las redes. Gracias a Dios está bien. Él no tiene teléfono, lo perdió todo. Su casa está llena de agua. Pueden escribirme al privado o a mi número, yo le haré llegar toda la información", detalló.

La mujer insistió en que el hombre "está vivo, pero en condiciones muy difíciles", y pidió apoyo para ayudarlo a recuperar lo básico.

Captura de Facebook / Revolico Santiago De Cuba Compra y Venta (Rich Cuban Premium) / Olia Muguercia

Desinformación y desesperación en medio del desastre

El caso de Minguito se volvió viral en cuestión de horas.

La imagen, captada por el fotógrafo Yamil Lage para AFP, muestra a un hombre desafiando la corriente con un viejo televisor en brazos, una escena que sintetiza la resistencia, la pobreza y la desesperación del pueblo cubano ante los desastres naturales.

Poco después de difundirse, comenzaron a circular versiones falsas que afirmaban que el protagonista había muerto de un infarto, incapaz de soportar la pérdida de todos sus bienes.

"Era una vil mentira", denunció la activista Lara Crofs, quien lamentó que "gente que por likes anuncia muertes sin conciencia" se aprovechara de la tragedia.

Sin embargo, la desinformación no surge en el vacío. En un país donde el gobierno controla la información y los medios oficiales apenas informan sobre el sufrimiento de la población, las redes sociales se han convertido en el único canal para conocer lo que ocurre realmente en las zonas afectadas.

Un símbolo de la tragedia cubana

La fotografía de Minguito, tomada en la carretera de la Refinería, en Santiago de Cuba, dio la vuelta al mundo.

El actor Andy Vázquez publicó en redes sociales un mensaje para ofrecerle su ayuda: "Si alguien lo conoce, por favor, háganle llegar mi número de teléfono (239-470-8181)".

Miles de usuarios compartieron la imagen y expresaron su solidaridad con el protagonista, reconociendo en él la imagen viva de la escasez y la lucha cotidiana en Cuba.

"Qué tristeza, perder tus pertenencias y saber que no podrás recuperarlas. En Cuba un televisor es un lujo, algo que cuesta años conseguir", escribió una internauta.

El televisor que Minguito trataba de salvar -un viejo aparato analógico- no es solo un objeto, sino un símbolo de lo poco que queda por proteger en un país donde la miseria ha reemplazado la esperanza.

Silencio oficial y abandono

Mientras la foto circulaba y se convertía en emblema de la catástrofe, los medios estatales cubanos guardaban silencio, centrando su cobertura en los "esfuerzos de recuperación" del gobierno y evitando mostrar la verdadera magnitud del desastre.

Ninguna autoridad ha mencionado a Minguito ni reconocido públicamente las condiciones extremas en que quedaron miles de familias tras el huracán.

En Santiago de Cuba, el huracán Melissa arrasó barrios completos, provocando inundaciones, derrumbes y cortes eléctricos generalizados. Los ríos San Juan y Cauto se desbordaron, dejando comunidades enteras bajo el agua.

Numerosos testimonios en redes sociales dan cuenta de familias atrapadas en los techos de sus casas, sin alimentos, a la espera de un demoradado auxilio estatal, mientras las autoridades locales se limitan a repetir llamados a "mantener la calma y confiar en las instituciones".

Un país ahogado entre la pobreza y la propaganda

El caso de Minguito no es un hecho aislado, sino un retrato del drama silencioso que viven miles de cubanos en el oriente del país, donde la devastación del huracán se suma a años de abandono, crisis económica y desabastecimiento crónico.

Mientras los dirigentes insisten en culpar al embargo por la falta de recursos, el pueblo enfrenta solo las consecuencias del colapso estructural del país: viviendas ruinosas, presas en riesgo, calles convertidas en ríos y una infraestructura incapaz de resistir.

La imagen del hombre sosteniendo su televisor entre las aguas no solo conmovió al mundo: desnudó la fragilidad de una nación donde sobrevivir se ha vuelto un acto heroico.

Y aunque Minguito está vivo, su historia -como la de tantos otros- revela una verdad que el régimen intenta ocultar: Cuba sigue hundida, no solo bajo las aguas del huracán, sino bajo las olas de su propia miseria.