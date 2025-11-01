Tasa de cambio en Cuba: Nuevo bajón de dólares y euros, sube la MLC

En las últimas horas, el mercado informal de divisas en Cuba mantiene intensa actividad: nuevo bajón del precio de dólares y euros, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC), milagrosamente, repunta.

Al amanecer de este sábado, el valor del dólar cae en el mercado informal cubano por cuarto día consecutivo, según revela el parte publicado este 1 de noviembre por el medio independiente elTOQUE.

La moneda estadounidense desciende a los 460 CUP por unidad, lo que supone una caída de 10 pesos en su valor en relación con la jornada anterior, en la que también había bajado otras diez unidades.

El euro también baja hoy, pero menos, la moneda europea cae a los 525 CUP, cinco pesos menos que ayer.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso de la MLC, la moneda virtual con que opera el régimen, sube cinco pesos y se sitúa en los 205 CUP. Hasta el súbito aumento de las últimas horas, la Moneda Libremente Convertible permanecía tasada en 200 CUP desde hace varias semanas.

Tasa de cambio hoy 01/11/2025 -6:44 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 460 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 525 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 205 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 1 de noviembre:

1 USD = 460 CUP.

5 USD = 2,300 CUP.

10 USD = 4,600 CUP.

20 USD = 9,200 CUP.

50 USD = 23,000 CUP.

100 USD = 46,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 525 CUP.

5 EUR = 2,625 CUP.

10 EUR = 5,250 CUP.

20 EUR = 10,500 CUP.

50 EUR = 26,250 CUP.

100 EUR = 52,500 CUP.

200 EUR = 105,000 CUP.

500 EUR = 262,500 CUP.

Mientras tanto, sigue sin saberse qué pasó con "la tasa flotante" anunciada desde finales desde 2024 por el primer ministro, Manuel Marrero, quien anunció cambios con el fin de intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.