Familia pide ayuda desde Holguín: “Si antes del ciclón estábamos mal ahora estamos peor”

Luis Miguel Pérez, vecino de la localidad de Tacámara, en el municipio holguinero de Báguanos, pidió auxilio en redes sociales, tras quedar en situación crítica junto con su familia luego del paso del huracán Melissa
Asegura que las autoridades locales no han respondido a su caso pese a las visitas de organismos del barrio.
Pérez publicó en el perfil de Facebook del grupo Revolico Báguanos que su familia atraviesa una situación desesperada. “Si antes del ciclón estábamos mal ahora estamos peor”, escribió.
Relató que vive con su abuela postrada, su madre enferma y su hermana con problemas de salud, en una vivienda sin condiciones para cocinar ni alimentos suficientes.
Según su denuncia, aunque representantes barriales la visitaron, el gobierno municipal de Báguanos no se ha presentado, lo que la llevó a afirmar que las autoridades “no se interesan por su situación”.
Vecinos confirmaron que residen en la zona de Tacámara, cerca de la entrada de Hicacos, y expresaron su indignación por la falta de respuesta institucional.
“Báguanos como siempre, no hay forma de que ese gobierno se sensibilice con los más necesitados”, comentó una usuaria, quien pidió atención urgente para la familia.
La denunciante advirtió además que, si las clases comienzan el lunes, no tienen dónde vivir, lo que agrava su vulnerabilidad en medio de las secuelas del huracán Melissa, que ha dejado graves afectaciones en el oriente cubano.
Numerosos videos difundidos en redes sociales corroboran el impacto devastador de las inundaciones y fuertes vientos provocados por Melissa en gran parte del oriente cubano.
Decena de testimonios narran cómo el agua cubre barrios enteros, mientras advierten sobre la destrucción de sus hogares y pérdida de casi todas sus pertenencias.
Mariannis, una madre de cinco hijos en Guantánamo lamentó que “el ciclón me llevó todo, se llevó mi casa, me dejó sin nada”, frase que resume el desastre que le cambió la vida.
Un video difundido este sábado en redes sociales muestra la magnitud de las inundaciones en el municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, donde vecinos aseguran que “el 90% de la gente lo va a perder todo”.
Vecinos de la comunidad Grito de Yara, en Río Cauto, Granma, denunciaron este sábado que se encuentran “abandonados por completo”, sin comunicaciones ni asistencia básica tras las inundaciones provocadas por el meteoro.
El joven Alejandro, más conocido como Toti y residente en Cayo Granma, en la bahía de Santiago de Cuba, lo perdió todo tras el paso del huracán Melissa, mientras mostró los escombros donde antes estuvo su casa, entre colchones mojados, paredes derrumbadas y la desesperación de no tener alimentos ni medicamentos para su familia.
Preguntas frecuentes sobre el impacto y respuesta al huracán Melissa en Cuba
¿Cuál ha sido el impacto del huracán Melissa en las provincias orientales de Cuba?
El huracán Melissa ha causado devastación significativa en las provincias orientales de Cuba, especialmente en Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Las Tunas. Las intensas lluvias y fuertes vientos han provocado inundaciones masivas, desbordamiento de ríos, destrucción de viviendas, y pérdida total de pertenencias para muchas familias. La situación es crítica, con comunidades enteras aisladas y sin acceso a servicios básicos como electricidad y agua potable.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la emergencia causada por el huracán Melissa?
La respuesta del gobierno cubano ha sido fuertemente criticada por los ciudadanos, quienes denuncian una falta de asistencia inmediata y efectiva. Las autoridades han sido acusadas de no presentarse en las zonas afectadas y de no proporcionar los recursos básicos necesarios, como alimentos y agua. En algunas áreas, las autoridades han recurrido a métodos improvisados, como el uso de motorinas con altavoces, para comunicar información sobre el ciclón, pero la respuesta general ha sido considerada insuficiente por la población.
¿Qué medidas de solidaridad y apoyo se han organizado para los damnificados del huracán Melissa?
Ante la falta de respuesta gubernamental, la sociedad civil y la diáspora cubana han tomado la iniciativa para brindar apoyo a las víctimas del huracán Melissa. Se han organizado campañas de recolección de alimentos, ropa y medicinas en La Habana, y los cubanos en el exilio en Miami están preparando envíos de ayuda humanitaria. Proyectos sociales y religiosos, como Aliento de Vida y Palomas, también han habilitado puntos de acopio para recibir donativos destinados a los damnificados.
