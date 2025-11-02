Familia pide ayuda desde Holguín: “Si antes del ciclón estábamos mal ahora estamos peor”

Vecinos expresaron su indignación por la falta de respuestas del gobierno municipal

Luis Miguel Pérez, vecino de la localidad de Tacámara, en el municipio holguinero de Báguanos, pidió auxilio en redes sociales, tras quedar en situación crítica junto con su familia luego del paso del huracán Melissa

Asegura que las autoridades locales no han respondido a su caso pese a las visitas de organismos del barrio.

Pérez publicó en el perfil de Facebook del grupo Revolico Báguanos que su familia atraviesa una situación desesperada. “Si antes del ciclón estábamos mal ahora estamos peor”, escribió.

Relató que vive con su abuela postrada, su madre enferma y su hermana con problemas de salud, en una vivienda sin condiciones para cocinar ni alimentos suficientes.

Según su denuncia, aunque representantes barriales la visitaron, el gobierno municipal de Báguanos no se ha presentado, lo que la llevó a afirmar que las autoridades “no se interesan por su situación”.

Vecinos confirmaron que residen en la zona de Tacámara, cerca de la entrada de Hicacos, y expresaron su indignación por la falta de respuesta institucional.

“Báguanos como siempre, no hay forma de que ese gobierno se sensibilice con los más necesitados”, comentó una usuaria, quien pidió atención urgente para la familia.

La denunciante advirtió además que, si las clases comienzan el lunes, no tienen dónde vivir, lo que agrava su vulnerabilidad en medio de las secuelas del huracán Melissa, que ha dejado graves afectaciones en el oriente cubano.

Numerosos videos difundidos en redes sociales corroboran el impacto devastador de las inundaciones y fuertes vientos provocados por Melissa en gran parte del oriente cubano.

Decena de testimonios narran cómo el agua cubre barrios enteros, mientras advierten sobre la destrucción de sus hogares y pérdida de casi todas sus pertenencias.

Mariannis, una madre de cinco hijos en Guantánamo lamentó que “el ciclón me llevó todo, se llevó mi casa, me dejó sin nada”, frase que resume el desastre que le cambió la vida.

Un video difundido este sábado en redes sociales muestra la magnitud de las inundaciones en el municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, donde vecinos aseguran que “el 90% de la gente lo va a perder todo”.

Vecinos de la comunidad Grito de Yara, en Río Cauto, Granma, denunciaron este sábado que se encuentran “abandonados por completo”, sin comunicaciones ni asistencia básica tras las inundaciones provocadas por el meteoro.

El joven Alejandro, más conocido como Toti y residente en Cayo Granma, en la bahía de Santiago de Cuba, lo perdió todo tras el paso del huracán Melissa, mientras mostró los escombros donde antes estuvo su casa, entre colchones mojados, paredes derrumbadas y la desesperación de no tener alimentos ni medicamentos para su familia.