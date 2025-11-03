Economista cubano sugiere que expectativa de más remesas tras huracán Melissa pudo provocar baja del dólar

El economista cubano Pedro Monreal analizó la reciente caída del dólar estadounidense en el mercado informal de Cuba, que descendió un 4% en solo tres días, y sugirió que el fenómeno podría estar vinculado a expectativas de un aumento de remesas tras el paso del huracán Melissa.
En una publicación en X, el investigador explicó que, tras desastres naturales, suele producirse un incremento temporal de las remesas hacia los países del Caribe, y que esa expectativa podría haber contribuido a la reciente baja del USD frente al CUP.
“En la caída de 4% del USD contra el CUP en tres días en el mercado informal pudieron influir varios factores. Una hipótesis de trabajo es que la expectativa de un aumento de remesas, que es típico en países del Caribe después de desastres naturales, reforzaría la bajada del USD”, escribió Monreal.
El comentario generó reacciones entre usuarios de la plataforma, como el de @arcamachoX, quien señaló que el efecto de las remesas “no suele trasladarse tan rápido” al mercado informal cubano, y que la volatilidad del mercado podría ser una causa más inmediata.
Evolución de la tasa de cambio
Monreal respondió aclarando que su hipótesis no planteaba un efecto inmediato, sino una influencia potencial dentro de un conjunto más amplio de factores.
“La hipótesis no es que un eventual incremento de remesas ya haya tenido un efecto en la tasa, sino que pudiera tenerlo. El movimiento a la baja actual se debe a diversos factores, incluyendo subjetivos, y se inscribe en una tendencia de largo plazo a la baja por deterioro económico”, precisó el economista.
Desde la cuenta @arcamachoX se criticó la plataforma elToque al dejar de “cuantificar en su reporte el número de la muestra”.
Al respecto, agregó: “Cuando cinco provincias están desconectadas, por fuerza mayor, debes tener un sesgo geográfico importante en tus datos. La tendencia de la depreciación del CUP nunca ha sido a la baja”.
Monreal respondió con una escueta frase: “Buena observación”.
Sin embargo, hay otra razón que también debería considerarse: la posibilidad de una campaña en redes para generar artificialmente una oferta de dólares a precios reducidos.
La caída reciente del dólar ocurre en un contexto de tensión económica prolongada en Cuba, donde el mercado informal sigue siendo el principal referente de valor real del peso cubano (CUP).
Los precios de las divisas, especialmente del dólar y el euro, fluctúan según la disponibilidad de efectivo, las remesas, la demanda de importaciones privadas y las expectativas sociales.
Sobre este tema, recientemente el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla lanzó una fuerte acusación contra el mercado informal de divisas, al que atribuye una campaña articulada desde Estados Unidos con el fin de provocar una crisis económica en Cuba.
Según el funcionario, se trata de una estrategia deliberada de “desestabilización”, que recurre a la especulación cambiaria, la manipulación psicológica y el financiamiento ilícito a través de recursos federales estadounidenses.
La denuncia, publicada este sábado en su cuenta oficial en la red social X, ha generado una oleada de reacciones, que ha reavivado el debate sobre las causas de la inflación y la depreciación del peso cubano.
Preguntas frecuentes sobre la caída del dólar en el mercado informal cubano y el impacto del huracán Melissa
¿Por qué ha caído el dólar en el mercado informal cubano?
El economista cubano Pedro Monreal sugiere que la expectativa de un aumento en las remesas tras el huracán Melissa podría haber contribuido a la caída del dólar. Este fenómeno es común en países del Caribe tras desastres naturales, donde se espera un incremento temporal de las remesas. Sin embargo, Monreal aclara que esta es solo una de varias hipótesis, y que el movimiento del dólar responde a múltiples factores, incluidos los subjetivos y una tendencia de largo plazo a la baja debido al deterioro económico del país.
¿Cómo afecta el huracán Melissa a la economía cubana?
El huracán Melissa agrava las condiciones económicas ya precarias en Cuba, especialmente en las provincias orientales que son las más vulnerables. La infraestructura deteriorada, los servicios básicos colapsados y la pobreza preexistente se ven intensificados por el impacto del ciclón. Además, la gestión de recursos y donaciones por parte del gobierno es vista con escepticismo, lo que complica aún más la situación de las comunidades afectadas.
¿Qué críticas enfrenta el gobierno cubano en la gestión de donaciones tras el huracán Melissa?
El gobierno cubano es criticado por la falta de transparencia y la desconfianza en la gestión de las donaciones destinadas a la recuperación tras el huracán Melissa. Las experiencias anteriores han mostrado que las ayudas internacionales suelen quedar bajo control del régimen, generando dudas sobre su distribución efectiva a los damnificados. Los ciudadanos y observadores internacionales piden garantías de transparencia y que las ayudas lleguen directamente a los afectados, evitando desvíos hacia estructuras estatales y militares.
¿Qué otros factores podrían estar influyendo en la caída del dólar en Cuba?
Además de la posible expectativa de un aumento de remesas, la caída del dólar en el mercado informal cubano puede estar influenciada por una campaña en redes para generar artificialmente una oferta de dólares a precios reducidos. Otros factores importantes incluyen la disponibilidad de efectivo, la demanda de importaciones privadas y las expectativas sociales en un contexto de tensión económica prolongada. La volatilidad del mercado cubano es alta, y estas dinámicas pueden tener efectos inmediatos en las tasas de cambio.
