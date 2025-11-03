Economista cubano sugiere que expectativa de más remesas tras huracán Melissa pudo provocar baja del dólar

El economista cubano Pedro Monreal analizó la reciente caída del dólar estadounidense en el mercado informal de Cuba, que descendió un 4% en solo tres días, y sugirió que el fenómeno podría estar vinculado a expectativas de un aumento de remesas tras el paso del huracán Melissa.

En una publicación en X, el investigador explicó que, tras desastres naturales, suele producirse un incremento temporal de las remesas hacia los países del Caribe, y que esa expectativa podría haber contribuido a la reciente baja del USD frente al CUP.

“En la caída de 4% del USD contra el CUP en tres días en el mercado informal pudieron influir varios factores. Una hipótesis de trabajo es que la expectativa de un aumento de remesas, que es típico en países del Caribe después de desastres naturales, reforzaría la bajada del USD”, escribió Monreal.

El comentario generó reacciones entre usuarios de la plataforma, como el de @arcamachoX, quien señaló que el efecto de las remesas “no suele trasladarse tan rápido” al mercado informal cubano, y que la volatilidad del mercado podría ser una causa más inmediata.

Evolución de la tasa de cambio

Monreal respondió aclarando que su hipótesis no planteaba un efecto inmediato, sino una influencia potencial dentro de un conjunto más amplio de factores.

“La hipótesis no es que un eventual incremento de remesas ya haya tenido un efecto en la tasa, sino que pudiera tenerlo. El movimiento a la baja actual se debe a diversos factores, incluyendo subjetivos, y se inscribe en una tendencia de largo plazo a la baja por deterioro económico”, precisó el economista.

Desde la cuenta @arcamachoX se criticó la plataforma elToque al dejar de “cuantificar en su reporte el número de la muestra”.

Al respecto, agregó: “Cuando cinco provincias están desconectadas, por fuerza mayor, debes tener un sesgo geográfico importante en tus datos. La tendencia de la depreciación del CUP nunca ha sido a la baja”.

Monreal respondió con una escueta frase: “Buena observación”.

Sin embargo, hay otra razón que también debería considerarse: la posibilidad de una campaña en redes para generar artificialmente una oferta de dólares a precios reducidos.

La caída reciente del dólar ocurre en un contexto de tensión económica prolongada en Cuba, donde el mercado informal sigue siendo el principal referente de valor real del peso cubano (CUP).

Los precios de las divisas, especialmente del dólar y el euro, fluctúan según la disponibilidad de efectivo, las remesas, la demanda de importaciones privadas y las expectativas sociales.

Sobre este tema, recientemente el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla lanzó una fuerte acusación contra el mercado informal de divisas, al que atribuye una campaña articulada desde Estados Unidos con el fin de provocar una crisis económica en Cuba.

Según el funcionario, se trata de una estrategia deliberada de “desestabilización”, que recurre a la especulación cambiaria, la manipulación psicológica y el financiamiento ilícito a través de recursos federales estadounidenses.

La denuncia, publicada este sábado en su cuenta oficial en la red social X, ha generado una oleada de reacciones, que ha reavivado el debate sobre las causas de la inflación y la depreciación del peso cubano.