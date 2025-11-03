Marrero sigue ausente mientras Cuba sufre el golpe de Melissa: Ahora está en Catar

Marrero Cruz con el Jeque Thani bin Hamad Al- Thani, presidente Junta Directiva Fondo para el Desarrollo de Qatar.

Mientras el oriente de Cuba intenta levantarse de las devastaciones provocadas por el huracán Melissa, el primer ministro Manuel Marrero Cruz continúa su gira por Medio Oriente y este sábado arribó a Catar, tras permanecer varios días en Arabia Saudita, en lo que el régimen presenta como una “intensa agenda bilateral”.

El contraste no pasa desapercibido. Mientras miles de familias cubanas lo han perdido casi todo bajo el agua, el jefe de Gobierno publica desde la distancia fotos y mensajes optimistas sobre reuniones y alianzas internacionales.

En su cuenta de X, Marrero informó que viajó a Catar para participar en la Segunda Cumbre Mundial de Desarrollo Social, donde, según dijo, sostendrá encuentros para “elevar los nexos económicos y comerciales al mismo nivel de los políticos”.

Su arribo fue destacado por medios oficialistas como Radio Rebelde, que subrayó el recibimiento “cordial” por parte de las autoridades cataríes y la “estima” hacia el pueblo cubano.

La emisora estatal también informó que Marrero asistirá a la primera reunión de líderes de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa de Naciones Unidas.

Sin embargo, la imagen de un primer ministro sonriente entre jeques y ministros extranjeros choca con la realidad de un país que, desde hace días, enfrenta las consecuencias de un fenómeno natural que dejó comunidades aisladas, hogares destruidos y pérdidas materiales incalculables.

Durante su estancia en Arabia Saudita, la primera visita de un jefe de Gobierno cubano a ese país, Marrero firmó tres acuerdos en materia de inversión, turismo y aeronáutica, que según él “marcan un hito” en las relaciones bilaterales. Todo esto mientras el huracán Melissa se fortalecía y avanzaba hacia la isla, obligando a evacuar a miles de personas en el oriente cubano.

La ausencia de Marrero durante el paso del ciclón ha generado críticas y cuestionamientos dentro y fuera del país. Para muchos cubanos, su viaje contrasta con el rol que deberían asumir los principales dirigentes en momentos de emergencia nacional.

En redes sociales, el primer ministro ha intentado mostrarse presente “desde la distancia”. En las últimas horas, compartió mensajes de apoyo a las fuerzas del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y del Ministerio del Interior (MININT), elogiando su trabajo en el rescate de damnificados.

“Su entrega, hecha costumbre, nos llena de orgullo. Los abrazo”, escribió junto a fotos de militares cargando niños y brigadas en medio del fango.

El propio Marrero aseguró que “sigue de cerca” la situación en la isla y que “la dirección del Partido y el Gobierno están definiendo prioridades en la recuperación”. Sin embargo, la distancia entre el discurso y la realidad parece crecer con cada publicación.

En un país donde los dirigentes se han acostumbrado a elogiar el sacrificio del pueblo desde la comodidad de un viaje oficial, la imagen del primer ministro cubano recorriendo los palacios del Golfo mientras su nación se inunda resume, para muchos, el verdadero estado de la política en la isla con un poder que mira hacia afuera mientras su gente se ahoga.