Marrero sigue ausente mientras Cuba sufre el golpe de Melissa: Ahora está en Catar

Vídeos relacionados:
Mientras el oriente de Cuba intenta levantarse de las devastaciones provocadas por el huracán Melissa, el primer ministro Manuel Marrero Cruz continúa su gira por Medio Oriente y este sábado arribó a Catar, tras permanecer varios días en Arabia Saudita, en lo que el régimen presenta como una “intensa agenda bilateral”.
El contraste no pasa desapercibido. Mientras miles de familias cubanas lo han perdido casi todo bajo el agua, el jefe de Gobierno publica desde la distancia fotos y mensajes optimistas sobre reuniones y alianzas internacionales.
En su cuenta de X, Marrero informó que viajó a Catar para participar en la Segunda Cumbre Mundial de Desarrollo Social, donde, según dijo, sostendrá encuentros para “elevar los nexos económicos y comerciales al mismo nivel de los políticos”.
Su arribo fue destacado por medios oficialistas como Radio Rebelde, que subrayó el recibimiento “cordial” por parte de las autoridades cataríes y la “estima” hacia el pueblo cubano.
La emisora estatal también informó que Marrero asistirá a la primera reunión de líderes de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa de Naciones Unidas.
Sin embargo, la imagen de un primer ministro sonriente entre jeques y ministros extranjeros choca con la realidad de un país que, desde hace días, enfrenta las consecuencias de un fenómeno natural que dejó comunidades aisladas, hogares destruidos y pérdidas materiales incalculables.
Lo más leído hoy:
Durante su estancia en Arabia Saudita, la primera visita de un jefe de Gobierno cubano a ese país, Marrero firmó tres acuerdos en materia de inversión, turismo y aeronáutica, que según él “marcan un hito” en las relaciones bilaterales. Todo esto mientras el huracán Melissa se fortalecía y avanzaba hacia la isla, obligando a evacuar a miles de personas en el oriente cubano.
La ausencia de Marrero durante el paso del ciclón ha generado críticas y cuestionamientos dentro y fuera del país. Para muchos cubanos, su viaje contrasta con el rol que deberían asumir los principales dirigentes en momentos de emergencia nacional.
En redes sociales, el primer ministro ha intentado mostrarse presente “desde la distancia”. En las últimas horas, compartió mensajes de apoyo a las fuerzas del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y del Ministerio del Interior (MININT), elogiando su trabajo en el rescate de damnificados.
“Su entrega, hecha costumbre, nos llena de orgullo. Los abrazo”, escribió junto a fotos de militares cargando niños y brigadas en medio del fango.
El propio Marrero aseguró que “sigue de cerca” la situación en la isla y que “la dirección del Partido y el Gobierno están definiendo prioridades en la recuperación”. Sin embargo, la distancia entre el discurso y la realidad parece crecer con cada publicación.
En un país donde los dirigentes se han acostumbrado a elogiar el sacrificio del pueblo desde la comodidad de un viaje oficial, la imagen del primer ministro cubano recorriendo los palacios del Golfo mientras su nación se inunda resume, para muchos, el verdadero estado de la política en la isla con un poder que mira hacia afuera mientras su gente se ahoga.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Cuba tras el huracán Melissa y la ausencia de Marrero
¿Por qué el primer ministro Manuel Marrero no está en Cuba tras el paso del huracán Melissa?
Manuel Marrero se encuentra en una gira por Medio Oriente, participando en eventos como la Segunda Cumbre Mundial de Desarrollo Social en Catar. Su ausencia en Cuba durante una emergencia nacional ha generado críticas, ya que se espera que los líderes estén presentes para gestionar desastres naturales y apoyar a los ciudadanos afectados.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para ayudar a los damnificados por el huracán Melissa?
El gobierno cubano ha anunciado rebajas en los precios de los materiales de construcción y ha ofrecido créditos bancarios a los afectados. Sin embargo, hay una falta de materiales disponibles y las medidas son vistas como insuficientes para resolver las necesidades urgentes de los damnificados, quienes enfrentan una burocracia que dificulta el acceso a la ayuda.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la ausencia de Marrero durante el huracán Melissa?
La población cubana ha expresado críticas y descontento en redes sociales por la ausencia del primer ministro durante el paso del huracán. Muchos consideran que su presencia es esencial en momentos de crisis para coordinar la respuesta y brindar apoyo directo a los ciudadanos afectados.
¿Cuál ha sido la respuesta oficial ante las críticas por la ausencia de Marrero?
La respuesta oficial ha sido tratar de mostrar a Marrero como involucrado desde la distancia, mediante mensajes de apoyo y reconocimiento a las fuerzas de rescate en Cuba. No obstante, la distancia entre el discurso oficial y la realidad que vive el pueblo cubano ha sido evidente, acrecentando la percepción de desconexión del gobierno con las urgencias del país.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.