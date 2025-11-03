Solidaridad en Granma: Joven ofrece su motor para trasladar gratis a vecinos evacuados

Vídeos relacionados:

En medio de las graves inundaciones que afectan al oriente de Cuba tras el paso del huracán Melissa, un gesto de solidaridad ha conmovido a los vecinos del municipio de Guamo, en la provincia de Granma.

En una publicación realizada en el grupo de Facebook “Revolico Guamo”, el joven Odanni González Ferrales ofreció su ayuda desinteresada a los evacuados que permanecen en el centro de Jovavo, uno de los puntos habilitados por las autoridades locales.

“Para todos mis guameros que se encuentran evacuados en Jovavo, a los mayores que necesiten salir del centro por medicamento, niños que necesiten asistir al policlínico por cualquier razón y otros problemas similares, yo los llevo sin cobro alguno”, dijo el joven en uno de los tantos gestos de solidaridad que han aflorado por estos días.

“Soy el muchacho que tiene el motor rojo. Fuerza, mi gente, de todo se sale. Estamos todos vivos, y eso ya es ganancia”, escribió González en su mensaje.

La publicación, ampliamente comentada entre los internautas, ha sido vista como una muestra de solidaridad comunitaria y resiliencia, en un territorio donde las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Cauto han provocado evacuaciones masivas y serios daños en viviendas y cultivos.

Guamo, un municipio rural de Granma, ha sido una de las zonas más golpeadas por las crecidas del Cauto durante los últimos días.

El mensaje de González, acompañado de palabras de ánimo a sus vecinos, ha sido recibido con agradecimiento por los residentes y usuarios del grupo, que destacaron su gesto en un momento de incertidumbre y escasez.

Mientras las autoridades continúan las labores de recuperación en el oriente del país, historias como la de este joven del “motor rojo” reflejan la solidaridad espontánea del pueblo cubano ante la emergencia y la falta de recursos oficiales.

El oriente cubano ha sido escenario de intensas operaciones de rescate, especialmente en zonas como Guamo, en la provincia de Granma, donde las crecidas del río Cauto provocaron daños severos.

Las labores de evacuación continúan en comunidades afectadas, con participación activa de rescatistas, vecinos y personal de emergencia que han debido actuar bajo condiciones extremas.

El municipio quedó prácticamente sumergido tras el desbordamiento del río, y las imágenes compartidas por residentes muestran viviendas anegadas, calles intransitables y cultivos destruidos, lo que ha generado una situación de vulnerabilidad generalizada.

La comunidad El Mango, también en la región del Cauto, fue una de las más golpeadas por la crecida, y más de un centenar de personas debieron ser evacuadas por rescatistas ante el colapso de infraestructuras básicas.

La urgencia con la que se han llevado a cabo las evacuaciones, como se evidencia en el desplazamiento forzado de todo un poblado ante el rápido ascenso de las aguas, pone en relieve la magnitud del desastre y la limitada capacidad de respuesta oficial.

En este contexto, gestos ciudadanos espontáneos, como el de un joven que ofreció su moto para ayudar a los evacuados, se han convertido en símbolo de resiliencia y apoyo comunitario frente a la emergencia.