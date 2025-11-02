Sigue la estrepitosa caída del precio del dólar y del euro en el mercado informal cubano

Billetera con billete de un dólar (Imagen de referencia)

El dólar y el euro continúan en caída libre en el mercado informal cubano.

Al amanecer de este domingo, el valor del dólar cae en el mercado informal cubano por quinto día consecutivo, según revela el parte publicado este 2 de noviembre por el medio independiente elTOQUE.

La moneda estadounidense desciende a los 450 CUP por unidad, lo que supone otra caída de 10 pesos en su valor en relación con la jornada anterior, en la que también había bajado otras diez unidades.

El euro también baja hoy, y lo hace en grande: la moneda europea cae a los 510 CUP, lo que supone 15 pesos menos que ayer.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso de la MLC, la moneda virtual con que opera el régimen, se mantiene por segundo día en los 205 CUP.

Tasa de cambio hoy 02/11/2025 -6:34 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 510 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 205 CUP.

Crecen los ataques contra elTOQUE: De Sandro Castro a Bruno Rodríguez

En las últimas horas elTOQUE ha salido al paso de acusaciones lanzadas por Sandro Castro, quien en días recientes culpó a la plataforma de “inflar artificialmente” la tasa del dólar en el mercado informal cubano para beneficiarse económicamente.

Los responsables del medio han desmontado los argumentos del nieto de Fidel Castro, exponiendo lo que califican como una estrategia de manipulación política y discursiva que intenta desviar la atención de los verdaderos actores del mercado negro de divisas en Cuba.

En su respuesta pública, elTOQUE aseveró que su rol no es intervenir ni beneficiar ni perjudicar el mercado informal, sino reflejar su comportamiento con rigor estadístico.

Y añaden: “Si tiene dudas, ahí están los mensajes reales que verificamos todos los días. Vaya y verifíquelos, porque mañana, si las ofertas vuelven a subir, por más comentarios y campañas que armen en redes sociales, nuestras flechas volverán a mostrarse”.

Lejos de ser un actor especulativo, elTOQUE apunta hacia otro grupo de interés: los propios empresarios cubanos, entre los que se incluye a Sandro Castro.

Según la plataforma, “Sandro Castro y muchos otros empresarios cubanos quieren impulsar su propia tasa de referencia, una tasa, según ellos, más justa, pero no reconocen que son muchos de esos empresarios cubanos los principales actores del mercado ilegal de divisas”.

elTOQUE asegura que no cambiará postura: seguirá publicando tasas referenciales basadas en datos reales, mientras soporta la presión de hacer periodismo en un país donde informar con independencia continúa siendo un acto de riesgo.

En las últimas horas, el canciller Bruno Rodríguez también arremetió contra el mercado cambiario informal, al que atribuye una campaña articulada desde EE.UU. con el fin de provocar una crisis económica en Cuba.

Según el funcionario, se trata de una estrategia deliberada de “desestabilización”, que recurre a la especulación cambiaria, la manipulación psicológica y el financiamiento ilícito a través de recursos federales estadounidenses.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 2 de noviembre:

1 USD = 450 CUP.

5 USD = 2,250 CUP.

10 USD = 4,500 CUP.

20 USD = 9,000 CUP.

50 USD = 22,500 CUP.

100 USD = 45,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 510 CUP.

5 EUR = 2,550 CUP.

10 EUR = 5,100 CUP.

20 EUR = 10,200 CUP.

50 EUR = 25,500 CUP.

100 EUR = 51,000 CUP.

200 EUR = 102 000 CUP.

500 EUR = 255,000 CUP.

Mientras tanto, sigue sin saberse qué pasó con "la tasa flotante" anunciada desde finales desde 2024 por el primer ministro, Manuel Marrero, quien anunció cambios con el fin de intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.