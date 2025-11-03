Baja el precio del dólar en el mercado negro: Así amanecen las divisas en Cuba este lunes

El dólar estadounidense alcanzó este lunes una tasa de 440 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según los datos actualizados por elTOQUE.
La moneda norteamericana es la más demandada por los cubanos para operaciones en efectivo y remesas. Su precio lleva días cayendo en picada. Este lunes amanece con un valor de 10 pesos menos que en la jornada anterior.
Por su parte, el euro cotiza hoy a 500 pesos cubanos, también 10 pesos menos que el domingo. Sin embargo, es la divisa más fuerte en el mercado paralelo. Su valor refleja el interés de los cubanos por conservar ahorros en una moneda más estable ante la devaluación del CUP.
El MLC (moneda libremente convertible), utilizado en las tiendas estatales, se ubica en 205 pesos cubanos por unidad. Su valor es inferior al del dólar y el euro, pero es una referencia importante para quienes compran productos básicos en el sistema de comercio controlado por el Estado.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba lunes, 3 de noviembre de 2025 - 06:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 440 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 500 CUP
Lo más leído hoy:
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 205 CUP
Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano
Dólar estadounidense (USD → CUP)
- 1 USD = 440 CUP
- 5 USD = 2,200 CUP
- 10 USD = 4,400 CUP
- 20 USD = 8,800 CUP
- 50 USD = 22,000 CUP
- 100 USD = 44,000 CUP
Euro (EUR → CUP)
- 5 EUR = 2,500 CUP
- 10 EUR = 5,000 CUP
- 20 EUR = 10,000 CUP
- 50 EUR = 25,000 CUP
- 100 EUR = 50,000 CUP
- 200 EUR = 100,000 CUP
- 500 EUR = 250,000 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba
¿Cuál es el precio del dólar en el mercado informal cubano hoy?
El dólar estadounidense se cotiza a 440 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de Cuba hoy. Este valor representa una disminución de 10 pesos en comparación con el día anterior, reflejando una tendencia reciente de caída en su precio.
¿Cómo ha evolucionado el precio del euro en Cuba recientemente?
El euro se cotiza a 500 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Aunque su precio ha disminuido 10 pesos desde ayer, sigue siendo la divisa más fuerte en el mercado paralelo, lo que indica la preferencia de los cubanos por ahorrar en una moneda más estable ante la devaluación del CUP.
¿Cuál es el valor del MLC en el mercado cubano hoy?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) se cotiza a 205 pesos cubanos (CUP) por unidad. Aunque su valor es inferior al del dólar y el euro, sigue siendo una referencia importante para la compra de productos básicos en las tiendas estatales.
¿Por qué el euro es la divisa más fuerte en el mercado cubano?
El euro es la divisa más fuerte en el mercado cubano porque supera al dólar en valor de cambio. Esto se debe a la preferencia de los cubanos por mantener sus ahorros en una moneda más estable frente a la devaluación del peso cubano, y a su uso en transacciones de alto valor y remesas desde Europa.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.