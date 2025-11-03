Baja el precio del dólar en el mercado negro: Así amanecen las divisas en Cuba este lunes

El dólar estadounidense alcanzó este lunes una tasa de 440 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según los datos actualizados por elTOQUE.

La moneda norteamericana es la más demandada por los cubanos para operaciones en efectivo y remesas. Su precio lleva días cayendo en picada. Este lunes amanece con un valor de 10 pesos menos que en la jornada anterior.

Por su parte, el euro cotiza hoy a 500 pesos cubanos, también 10 pesos menos que el domingo. Sin embargo, es la divisa más fuerte en el mercado paralelo. Su valor refleja el interés de los cubanos por conservar ahorros en una moneda más estable ante la devaluación del CUP.

El MLC (moneda libremente convertible), utilizado en las tiendas estatales, se ubica en 205 pesos cubanos por unidad. Su valor es inferior al del dólar y el euro, pero es una referencia importante para quienes compran productos básicos en el sistema de comercio controlado por el Estado.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba lunes, 3 de noviembre de 2025 - 06:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 440 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 500 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 205 CUP

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano

Dólar estadounidense (USD → CUP)

1 USD = 440 CUP

5 USD = 2,200 CUP

10 USD = 4,400 CUP

20 USD = 8,800 CUP

50 USD = 22,000 CUP

100 USD = 44,000 CUP

Euro (EUR → CUP)