Iglesia Bautista de Bayamo entrega donaciones sin intermediarios a los damnificados del huracán Melissa

En medio de la crisis humanitaria que atraviesa el oriente de Cuba tras el paso devastador del huracán Melissa, la Quinta Iglesia Bautista de Bayamo, Granma, se ha convertido en un símbolo de solidaridad y acción directa.

El periodista Mario J. Pentón compartió en redes sociales imágenes que muestran cómo miembros del Departamento de Jóvenes de la congregación organizaron una entrega de donaciones en la Escuela Técnica de Bayamo, destinada a las familias más afectadas por el ciclón.

Publicación de Facebook/Mario J. Pentón

La iniciativa bautista ha sido aplaudida en redes sociales por su transparencia, fe y compromiso comunitario, en un contexto donde muchos cubanos denuncian la falta de apoyo oficial y la manipulación de la ayuda humanitaria.

Con el oriente del país sumido en una emergencia extrema —sin electricidad, agua potable ni recursos básicos—, el gesto de esta iglesia demuestra que la sociedad civil cubana sigue respondiendo donde el Estado no llega.

Las imágenes compartidas muestran alimentos, ropa, artículos de aseo y utensilios de primera necesidad, recolectados por los feligreses y entregados directamente a las familias damnificadas.

Iglesia Metodista lleva ayuda a damnificados por el huracán Melissa en Santiago de Cuba

La Iglesia Metodista en Cuba se sumó a los esfuerzos de recuperación en el oriente del país con la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados del huracán Melissa en Santiago de Cuba, una de las provincias más golpeadas.

En sus redes sociales publicó imágenes de su labor humanitaria en Santiago de Cuba, donde pastores y voluntarios entregaron ayudas a familias afectadas por el huracán Melissa. En las fotografías se aprecia el trabajo de los equipos en comunidades con viviendas dañadas y calles anegadas, mientras oran y acompañan a los vecinos. Entregaron también un generador eléctrico.

Publicación de Facebook/Iglesia Metodista en Cuba

Obispos cubanos confirman: Ayuda de EE. UU. llegará a damnificados sin pasar por el régimen

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) confirmó que la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos a los damnificados del huracán Melissa será canalizada a través de la Iglesia Católica, un detalle que implica que los recursos no pasarán por las estructuras del régimen cubano.

En un comunicado oficial publicado este domingo, los obispos informaron que la Administración estadounidense ofreció tres millones de dólares en asistencia humanitaria, que será enviada “a través de instituciones de la Iglesia Católica en ese país” para ayudar “directamente a los damnificados por el huracán Melissa”.