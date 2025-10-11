El día que recupera su libertad, ICE lo arresta: Pasó 43 años preso por error

Vídeos relacionados:

Subramanyam “Subu” Vedam, de 64 años, salió la mañana del 3 de octubre de 2025 de la prisión estatal de Huntingdon, Pensilvania, tras ver anulada su condena por un asesinato que no cometió.

Sin embargo, y como reporta Miami Herald, minutos después, en vez de reencontrarse con su familia, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con base en una orden de deportación de décadas atrás.

La exoneración llegó luego de que un tribunal concluyera que la fiscalía ocultó pruebas que habrían desmantelado la teoría acusatoria: un informe del FBI y notas manuscritas indicaban que la herida de bala del caso era demasiado pequeña para una munición calibre 25, el eje de la acusación.

Según el Herald, en agosto de 2025, el juez Jonathan Grine dictaminó que la ocultación vulneró el debido proceso; en septiembre, el fiscal de distrito Bernie Cantorna retiró el cargo de asesinato por considerar imposible e injusto un nuevo juicio.

Vedam se convirtió así en el exonerado con más años de prisión en la historia de Pensilvania.

Sin embargo, a la salida de prisión, ICE ejecutó una orden de deportación antigua, ligada al caso original y a una condena por drogas cuando Vedam tenía 19 años (intento de distribuir LSD).

Lo más leído hoy:

“De conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, las personas que han agotado todas las vías de alivio migratorio y poseen órdenes de deportación permanentes son prioritarias para su ejecución… [Vedam] permanecerá bajo custodia mientras la agencia gestiona su deportación”, respondió ICE por correo al Herald.

El detenido fue trasladado al Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon, en el centro de Pensilvania.

La familia, que esperaba recibirlo en casa tras 43 años (arresto en 1982 y condena en 1983 por un crimen de 1980), expresó su consternación.

“Están conmocionados por la posibilidad de que lo envíen a un país que no conoce”, dijo el portavoz Mike Truppa, al recordar que Vedam nació en India, llegó a EE.UU. a los nueve meses y tiene a toda su familia en Estados Unidos y Canadá.

Su sobrina Zoë Miller Vedam añadió: “No estoy segura de tener expectativas. Sin duda, tenemos esperanza… Pasó los últimos 44 años encarcelado por un delito que no cometió”.

Zoë describió a Subu como un hombre compasivo que convirtió su reclusión en una misión de servicio: fue profesor y tutor de cientos de internos, recaudó fondos para Big Brothers Big Sisters, completó varios títulos por correspondencia y llegó a ser la primera persona en 150 años del penal en obtener una maestría con promedio 4.0.

“En lugar de sucumbir, convirtió su injusto encarcelamiento en un medio para servir a los demás”, dijo su hermana, Saraswathi Vedam.

Para la familia, una deportación a India —un país al que no regresa desde la infancia— sería devastadora y prolongaría el daño causado por la condena injusta.

La defensa legal de Vedam presentó una moción para reabrir el caso de inmigración y una solicitud de suspensión de la deportación mientras se decide sobre esa moción.

El Gobierno tiene plazo hasta el 24 de octubre para responder, según el Herald.

El caso penal

Vedam fue arrestado en 1982 por el asesinato de su amigo Thomas Kinser (19 años) en el condado de Centre.

La fiscalía se basó en pruebas circunstanciales y en una hipótesis de disparo con pistola .25 —arma nunca recuperada—.

El caso quedó estancado durante décadas hasta que, en 2022, el Proyecto Inocencia de Pensilvania halló en archivos fiscales las pruebas no reveladas que, a juicio del juez Grine, habrían cambiado razonablemente el veredicto del jurado.

Con la desestimación de cargos, su equipo pensó que al fin volvería a casa, pero la intervención de ICE lo mantuvo bajo custodia federal.

Como señala el Herald, el futuro inmediato de Vedam depende de la corte de inmigración: si reabre el expediente y concede la suspensión, podría enfrentar el proceso en libertad; si no, ICE avanzará con la ejecución de la orden de deportación.

Mientras tanto, su familia insiste en que, tras una exoneración histórica, la justicia sería permitirle reunirse con los suyos en Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre el caso de Subramanyam Vedam y su detención por ICE