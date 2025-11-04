Cuba refuerza su alianza militar con Sudáfrica pese a escándalos por sobrecostos y contratos irregulares

Vídeos relacionados:
Cuba y Sudáfrica decidieron reforzar su cooperación militar a pesar de los múltiples escándalos que han rodeado durante años sus proyectos conjuntos, criticados en el país africano por sobrecostos, falta de transparencia y beneficios dudosos.
Según reveló el portal especializado DefenceWeb, el general de brigada José A. García, subdirector cubano de Industria Militar, visitó recientemente el Ministerio de Defensa sudafricano para sostener un encuentro con la ministra de Defensa y Veteranos Militares, Angie Motshekga, acompañado del embajador cubano Fakri Rodríguez Pinelo.
El encuentro, realizado el 31 de octubre, se centró en “fortalecer las relaciones de defensa” entre ambos países, mediante programas de capacitación, colaboración industrial y soporte técnico. “El compromiso busca avanzar en la sostenibilidad de la industria militar y promover el intercambio tecnológico”, informó el comunicado citado por DefenceWeb.
Sin embargo, detrás de la diplomacia y los discursos de cooperación, se oculta una historia marcada por irregularidades financieras y cuestionamientos sobre la utilidad real de estos acuerdos.
Proyectos bajo la lupa
El vínculo militar entre Pretoria y La Habana se remonta a más de una década y tuvo su mayor auge con el Proyecto Thusano, mediante el cual técnicos cubanos participaron en la reparación de casi 11,000 vehículos militares sudafricanos.
Aunque el Departamento de Defensa escudó el acuerdo alegando que permitió recuperar equipos “irreparables”, una auditoría posterior reveló que el proyecto generó un gasto irregular de 1,700 millones de rands (unos 90 millones de dólares) por incumplimiento de las normas de contratación pública.
Lo más leído hoy:
La Auditoría General de Sudáfrica concluyó que los costos del personal cubano llegaron a ser hasta 3,8 veces superiores a los de los técnicos locales y que no se realizó ningún análisis de costo-beneficio antes de firmar los contratos.
Pese a las críticas, el programa fue sucedido por el Proyecto Kgala, que según el gobierno sudafricano reducirá el gasto en un 82%, aunque ya arrastra nuevas controversias.
En septiembre pasado, la oposición denunció que el proyecto enviará a 20 oficiales sudafricanos a Cuba para recibir entrenamiento no acreditado, con un costo de 28 millones de rands (1,5 millones de dólares).
“Es un despilfarro que no aporta beneficios reales. Nuestros soldados pueden formarse en academias locales con certificación oficial”, advirtió el diputado Chris Hattingh, de la Alianza Democrática, en declaraciones recogidas por DefenceWeb.
Un socio cuestionado
La cooperación militar con La Habana ha sido defendida por el Congreso Nacional Africano (ANC) como parte de una “alianza histórica de solidaridad” que se remonta a los tiempos del apartheid.
No obstante, la opinión pública sudafricana ve con creciente escepticismo la relación, sobre todo tras conocerse, en julio pasado, de un vuelo chárter de lujo valorado en casi 1,9 millones de dólares para transportar a más de 200 militares a Cuba, mientras soldados en Sudáfrica carecen de botas y uniformes.
Para el régimen cubano, estos convenios representan mucho más que cooperación, son una fuente de divisas vitales en medio de su peor crisis económica en décadas. Mientras tanto, la población en la isla enfrenta apagones diarios, escasez de alimentos y hospitales sin recursos.
Preguntas frecuentes sobre la cooperación militar entre Cuba y Sudáfrica
¿Por qué es controvertida la cooperación militar entre Cuba y Sudáfrica?
La cooperación militar entre Cuba y Sudáfrica es controvertida debido a escándalos financieros y beneficios dudosos. Proyectos como el Proyecto Thusano y el Proyecto Kgala han enfrentado críticas por sobrecostos y falta de transparencia. Además, la opinión pública sudafricana cuestiona la utilidad real de estos acuerdos, especialmente considerando que el gasto podría ser destinado a necesidades internas más urgentes.
¿Cuál es el impacto económico de estos acuerdos para Cuba?
Para Cuba, los acuerdos militares con Sudáfrica representan una fuente vital de ingresos en divisas. Estos convenios son especialmente importantes en el contexto de la crisis económica que atraviesa la isla, caracterizada por apagones, escasez de alimentos y recursos en hospitales. El régimen cubano utiliza estas alianzas para obtener fondos necesarios en un momento de dificultades económicas internas.
¿Qué críticas ha recibido el Proyecto Kgala en Sudáfrica?
El Proyecto Kgala ha sido criticado en Sudáfrica por ser considerado un gasto innecesario y no acreditado. La oposición política ha señalado que el entrenamiento que recibirán los oficiales sudafricanos en Cuba no está acreditado y que podrían recibir una formación equivalente en academias locales con certificación oficial. Esto se suma a las preocupaciones sobre el uso ineficiente de recursos públicos.
¿Cuál es la posición del gobierno sudafricano respecto a la alianza con Cuba?
El gobierno sudafricano, encabezado por el Congreso Nacional Africano (ANC), defiende la cooperación militar con Cuba como una alianza histórica de solidaridad. Esta relación se remonta a los tiempos del apartheid y se presenta como un vínculo estratégico y político. Sin embargo, esta postura enfrenta un creciente escepticismo por parte de la opinión pública y sectores de la oposición.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.