Cuba refuerza su alianza militar con Sudáfrica pese a escándalos por sobrecostos y contratos irregulares

El general de brigada cubano José A. García, subdirector de la Industria Militar, y la ministra sudafricana de Defensa, Angie Motshekga.

Cuba y Sudáfrica decidieron reforzar su cooperación militar a pesar de los múltiples escándalos que han rodeado durante años sus proyectos conjuntos, criticados en el país africano por sobrecostos, falta de transparencia y beneficios dudosos.

Según reveló el portal especializado DefenceWeb, el general de brigada José A. García, subdirector cubano de Industria Militar, visitó recientemente el Ministerio de Defensa sudafricano para sostener un encuentro con la ministra de Defensa y Veteranos Militares, Angie Motshekga, acompañado del embajador cubano Fakri Rodríguez Pinelo.

El encuentro, realizado el 31 de octubre, se centró en “fortalecer las relaciones de defensa” entre ambos países, mediante programas de capacitación, colaboración industrial y soporte técnico. “El compromiso busca avanzar en la sostenibilidad de la industria militar y promover el intercambio tecnológico”, informó el comunicado citado por DefenceWeb.

Sin embargo, detrás de la diplomacia y los discursos de cooperación, se oculta una historia marcada por irregularidades financieras y cuestionamientos sobre la utilidad real de estos acuerdos.

Proyectos bajo la lupa

El vínculo militar entre Pretoria y La Habana se remonta a más de una década y tuvo su mayor auge con el Proyecto Thusano, mediante el cual técnicos cubanos participaron en la reparación de casi 11,000 vehículos militares sudafricanos.

Aunque el Departamento de Defensa escudó el acuerdo alegando que permitió recuperar equipos “irreparables”, una auditoría posterior reveló que el proyecto generó un gasto irregular de 1,700 millones de rands (unos 90 millones de dólares) por incumplimiento de las normas de contratación pública.

La Auditoría General de Sudáfrica concluyó que los costos del personal cubano llegaron a ser hasta 3,8 veces superiores a los de los técnicos locales y que no se realizó ningún análisis de costo-beneficio antes de firmar los contratos.

Pese a las críticas, el programa fue sucedido por el Proyecto Kgala, que según el gobierno sudafricano reducirá el gasto en un 82%, aunque ya arrastra nuevas controversias.

En septiembre pasado, la oposición denunció que el proyecto enviará a 20 oficiales sudafricanos a Cuba para recibir entrenamiento no acreditado, con un costo de 28 millones de rands (1,5 millones de dólares).

“Es un despilfarro que no aporta beneficios reales. Nuestros soldados pueden formarse en academias locales con certificación oficial”, advirtió el diputado Chris Hattingh, de la Alianza Democrática, en declaraciones recogidas por DefenceWeb.

Un socio cuestionado

La cooperación militar con La Habana ha sido defendida por el Congreso Nacional Africano (ANC) como parte de una “alianza histórica de solidaridad” que se remonta a los tiempos del apartheid.

No obstante, la opinión pública sudafricana ve con creciente escepticismo la relación, sobre todo tras conocerse, en julio pasado, de un vuelo chárter de lujo valorado en casi 1,9 millones de dólares para transportar a más de 200 militares a Cuba, mientras soldados en Sudáfrica carecen de botas y uniformes.

Para el régimen cubano, estos convenios representan mucho más que cooperación, son una fuente de divisas vitales en medio de su peor crisis económica en décadas. Mientras tanto, la población en la isla enfrenta apagones diarios, escasez de alimentos y hospitales sin recursos.