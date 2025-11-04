El dólar prolonga su caída en el mercado informal cubano

El precio del dólar estadounidense volvió a caer este martes en el mercado informal cubano, extendiendo una racha bajista que ya se prolonga por más de una semana y mantiene en alerta a compradores y revendedores de divisas en toda la isla.

Según los datos publicados por El Toque en su tasa representativa del mercado informal, el dólar amaneció hoy a 430 pesos cubanos (CUP), diez pesos menos que en la jornada anterior.

La caída confirma una tendencia descendente que, hasta ahora, no encuentra explicación clara en los fundamentos económicos del país.

Por su parte, el euro se mantiene estable en 500 CUP, mientras que la moneda libremente convertible (MLC) bajó otros cinco pesos y se sitúa en 200 CUP por unidad, su nivel más bajo en varias semanas.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba Martes, 4 Noviembre, 2025 - 05:54

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 430 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 500 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP

Equivalencia de billetes según el mercado negro

Dólar estadounidense (USD → CUP)

Lo más leído hoy:

1 USD = 430 CUP

5 USD = 2,150 CUP

10 USD = 4,300 CUP

20 USD = 8,600 CUP

50 USD = 21,500 CUP

100 USD = 43,000 CUP

Euro (EUR → CUP)

5 EUR = 2,500 CUP

10 EUR = 5,000 CUP

20 EUR = 10,000 CUP

50 EUR = 25,000 CUP

100 EUR = 50,000 CUP

200 EUR = 100,000 CUP

500 EUR = 250,000 CUP

Racha bajista sin explicación clara

En poco más de una semana, el dólar ha perdido más de 50 pesos en el mercado paralelo, una caída de alrededor del 10 % respecto a sus máximos de finales de octubre.

Economistas consultados señalan que no hay ningún cambio estructural que justifique esta repentina apreciación del peso cubano: la inflación sigue alta, los precios de alimentos y servicios continúan subiendo, y el Estado no ha implementado medidas monetarias de peso.

El economista Pedro Monreal sugirió en días recientes que una posible expectativa de aumento de remesas podría estar influyendo en la baja, aunque advirtió que el efecto real sería mínimo y temporal.

Otros especialistas y usuarios apuntaron a factores psicológicos, sesgos de datos e incluso a una intervención indirecta o manipulación del mercado informal, sobre todo tras las campañas oficiales contra El Toque, acusado por el régimen de “influir” en el valor de las divisas.

Precios que suben pese a la caída del dólar

Mientras el dólar cae, los precios de los productos básicos siguen aumentando. En los mercados agropecuarios y en el mercado negro, el arroz, la carne de cerdo, el aceite y las viandas cuestan más que hace una semana.

Esa contradicción refuerza el escepticismo popular. Muchos cubanos se preguntan cómo es posible que baje la cotización del dólar y suban los precios en CUP. En redes sociales, la expresión que más se repite es una vieja frase del Período Especial: “El dólar no baja, se agacha pa’ coger impulso”.

Un mercado opaco y volátil

Los analistas coinciden en que el mercado informal cubano no se rige por leyes de oferta y demanda estables, sino por percepciones, rumores y reacciones políticas.

La caída actual podría ser solo una corrección temporal antes de un nuevo repunte, en un contexto de inflación descontrolada, falta de divisas y desconfianza generalizada hacia el peso cubano.

Por ahora, el dólar sigue bajando, pero en la calle nadie lo celebra: el dinero cubano sigue sin alcanzar, y los precios continúan marcando la verdadera medida de la crisis.