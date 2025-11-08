Dólar estable, euro en caída libre: Mercado informal cubano sigue con señales confusas

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció con una relativa estabilidad en el dólar y una nueva caída del euro, un movimiento que mantiene desconcertados a quienes siguen de cerca la evolución de las divisas en la isla, en medio de señales contradictorias y un clima general de desconfianza hacia el peso cubano.

Según la tasa representativa publicada por el medio independiente elTOQUE, el dólar estadounidense (USD) se mantiene este sábado en 410 pesos cubanos (CUP), el mismo valor que la jornada anterior.

En cambio, el euro (EUR) cayó otros 10 pesos, situándose en 450 CUP, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) continúa sin variaciones, en 205 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 8 Noviembre, 2025 - 06:37

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 410 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 450 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 205 CUP

La brecha entre el dólar y el euro se ha reducido a apenas 40 pesos, una señal que algunos interpretan como una corrección técnica, mientras otros la ven como una distorsión pasajera del mercado informal. Lo cierto es que, como ocurre desde hace meses, el comportamiento de las divisas refleja una economía sin rumbo claro y marcada por la inestabilidad.

Economistas consultados apuntan que la reciente caída de las monedas extranjeras podría estar vinculada a una menor demanda coyuntural o al impacto psicológico de las campañas de propaganda oficial, pero advierten que no existen razones estructurales que respalden una recuperación sostenida del peso cubano.

La inflación, el déficit fiscal y la falta de confianza en las instituciones financieras del régimen siguen siendo los principales motores de la devaluación.

En los primeros días de noviembre, el régimen intensificó su retórica contra el mercado informal, calificándolo de “instrumento de desestabilización económica”. Sin embargo, especialistas recuerdan que este mercado surgió precisamente por la incapacidad del Estado de proveer divisas a través de canales formales y por el descrédito de la tasa oficial.

La experiencia de los últimos tres años demuestra que, aunque el dólar y el euro pueden experimentar caídas puntuales, el mercado termina reajustándose al alza. Desde 2022, la llamada “sobrerreacción cambiaria” —picos especulativos seguidos de descensos parciales— ha sido una constante sin que el peso cubano recupere valor de forma sostenible.

Mientras tanto, el prometido esquema de “tasa flotante” anunciado por el primer ministro Manuel Marrero a finales de 2024 sigue sin implementarse. Y aunque el peso cubano continúa sin ganar credibilidad, el comportamiento reciente de las divisas muestra que el mercado informal sigue enviando señales confusas, reflejo de la inestabilidad estructural que atraviesa la economía nacional.