Gobierno niega apoyo a familia con tres niños asmáticos tras el huracán Melissa

Una familia de Guantánamo con tres niños denunció que las autoridades negaron asistencia tras los daños sufridos por el huracán Melissa, pese a la pérdida de tejas del techo, baño y cocina, y a dormir en condiciones precarias mientras intentan reparar la vivienda por cuenta propia.
En un testimonio grabado en el lugar por el activista y tiktoker Freddy King Flow, el padre relató que ni el delegado ni trabajo social ofrecieron materiales, con el argumento de que “la casa no tenía solución” o que “no estaba afectada por el ciclón”, criterio que dejó al núcleo sin respaldo institucional en plena emergencia.
Según la familia, nadie de las autoridades acudió a evaluar los daños en el momento crítico y, cuando finalmente se presentaron, rechazaron la entrega de tejas y recursos porque —afirmaron— la estructura no los aguantaría.
El afectado mostró las áreas dañadas, insistió en que el temporal se llevó las tejas y describió el esfuerzo de varios días para reponer partes del techo con lo poco que han conseguido.
La situación se agrava, dijo, por la condición respiratoria de los niños y la imposibilidad de mantener rutinas mínimas en la vivienda.
Ante la falta de respuesta estatal, Freddy King Flow, quien documentó el caso, cuestionó la ausencia de una evaluación técnica in situ y movilizó apoyos para cubrir necesidades inmediatas.
Según el balance difundido, la campaña solidaria lanzada por Freddy ya ha alcanzado 850 dólares en sus primeras horas, con el compromiso de continuar el acopio y de canalizar nuevos envíos de insumos básicos hacia la vivienda.
Mientras la familia intenta estabilizar el techo y recuperar la habitabilidad mínima, reitera que no ha recibido una visita técnica formal que determine el alcance de la reparación ni un compromiso de suministro de materiales por parte de las autoridades locales.
El tiktoker cubano viajó hasta la comunidad de Vallate, en Guantánamo, para entregar donaciones a familias que lo perdieron casi todo tras el paso del huracán Melissa, en una de las zonas más afectadas del oriente cubano.
En los videos publicados por el creador, se ven casas sin techos, paredes derrumbadas y familias cocinando entre escombros, mientras agradecen la llegada de los donativos reunidos por sus seguidores.
El joven explicó que su equipo se adentró en lugares intrincados para entregar alimentos básicos como arroz, azúcar, pollo, aceite y refrescos.
A diferencia del discurso triunfalista del gobierno, el contenido de Freddy muestra la desesperanza y el abandono de familias que siguen sin recibir ayuda oficial. En una de las escenas, el tiktoker entrega una bolsa con víveres a un hombre que perdió el techo de su vivienda.
Preguntas frecuentes sobre la falta de apoyo gubernamental tras el huracán Melissa en Cuba
¿Por qué el gobierno cubano no brindó apoyo a la familia afectada por el huracán Melissa en Guantánamo?
El gobierno cubano negó asistencia a la familia alegando que la casa "no tenía solución" o que "no estaba afectada por el ciclón". Según el padre de la familia, las autoridades no acudieron a evaluar los daños en el momento crítico, y cuando finalmente lo hicieron, rechazaron la entrega de materiales porque afirmaron que la estructura no los aguantaría. Esta situación refleja un patrón recurrente de falta de respuesta efectiva por parte del régimen en situaciones de emergencia.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la falta de ayuda gubernamental tras el huracán Melissa?
La población cubana ha mostrado desesperación y ha organizado protestas para exigir respuestas y asistencia inmediata. En Guantánamo, por ejemplo, se registraron manifestaciones debido a la falta de agua potable y electricidad. Además, el contenido compartido por activistas y tiktokers como Freddy King Flow evidencia la desesperanza y el abandono que sienten muchas familias que siguen sin recibir ayuda oficial.
¿Qué papel han jugado los activistas y las redes sociales en la ayuda a los damnificados por el huracán Melissa?
Los activistas y las redes sociales han sido cruciales para documentar la situación y movilizar ayuda para los damnificados. Activistas como Freddy King Flow han viajado a las zonas más afectadas para entregar donaciones y han recaudado fondos a través de campañas solidarias, alcanzando cifras como 850 dólares en pocas horas. Su labor ha sido fundamental para visibilizar el abandono gubernamental y canalizar recursos de personas comunes que desean ayudar.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante las críticas por su manejo de la crisis tras el huracán Melissa?
El gobierno cubano ha mantenido un discurso triunfalista, asegurando que los daños fueron "menores" y que el territorio podría recuperarse con fuerzas y recursos propios. Sin embargo, esta narrativa contrasta con la realidad en el terreno, donde los testimonios de los afectados y las imágenes compartidas por activistas muestran un panorama de devastación y abandono, evidenciando una respuesta ineficaz del régimen ante la crisis.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.