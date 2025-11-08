Gobierno niega apoyo a familia con tres niños asmáticos tras el huracán Melissa

Una familia de Guantánamo con tres niños denunció que las autoridades negaron asistencia tras los daños sufridos por el huracán Melissa, pese a la pérdida de tejas del techo, baño y cocina, y a dormir en condiciones precarias mientras intentan reparar la vivienda por cuenta propia.

En un testimonio grabado en el lugar por el activista y tiktoker Freddy King Flow, el padre relató que ni el delegado ni trabajo social ofrecieron materiales, con el argumento de que “la casa no tenía solución” o que “no estaba afectada por el ciclón”, criterio que dejó al núcleo sin respaldo institucional en plena emergencia.

Según la familia, nadie de las autoridades acudió a evaluar los daños en el momento crítico y, cuando finalmente se presentaron, rechazaron la entrega de tejas y recursos porque —afirmaron— la estructura no los aguantaría.

El afectado mostró las áreas dañadas, insistió en que el temporal se llevó las tejas y describió el esfuerzo de varios días para reponer partes del techo con lo poco que han conseguido.

La situación se agrava, dijo, por la condición respiratoria de los niños y la imposibilidad de mantener rutinas mínimas en la vivienda.

Ante la falta de respuesta estatal, Freddy King Flow, quien documentó el caso, cuestionó la ausencia de una evaluación técnica in situ y movilizó apoyos para cubrir necesidades inmediatas.

Lo más leído hoy:

Según el balance difundido, la campaña solidaria lanzada por Freddy ya ha alcanzado 850 dólares en sus primeras horas, con el compromiso de continuar el acopio y de canalizar nuevos envíos de insumos básicos hacia la vivienda.

Mientras la familia intenta estabilizar el techo y recuperar la habitabilidad mínima, reitera que no ha recibido una visita técnica formal que determine el alcance de la reparación ni un compromiso de suministro de materiales por parte de las autoridades locales.

El tiktoker cubano viajó hasta la comunidad de Vallate, en Guantánamo, para entregar donaciones a familias que lo perdieron casi todo tras el paso del huracán Melissa, en una de las zonas más afectadas del oriente cubano.

En los videos publicados por el creador, se ven casas sin techos, paredes derrumbadas y familias cocinando entre escombros, mientras agradecen la llegada de los donativos reunidos por sus seguidores.

El joven explicó que su equipo se adentró en lugares intrincados para entregar alimentos básicos como arroz, azúcar, pollo, aceite y refrescos.

A diferencia del discurso triunfalista del gobierno, el contenido de Freddy muestra la desesperanza y el abandono de familias que siguen sin recibir ayuda oficial. En una de las escenas, el tiktoker entrega una bolsa con víveres a un hombre que perdió el techo de su vivienda.