Protesta en Nueva York por pareja cubana detenida por ICE

Bajo la primera nevada del año, decenas de personas se congregaron el pasado 11 de noviembre frente al edificio federal Hanley, en Syracuse, Nueva York, para exigir la liberación de Alcibiades Lázaro Ramírez González y Yannier Vázquez Hidalgo, una pareja cubana recién casada y detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El caso ha desatado una ola de solidaridad en la ciudad.

Con pancartas, cánticos y mensajes de apoyo, compañeros de trabajo, activistas locales y miembros de sindicatos clamaron por su liberación inmediata y denunciaron lo que consideran una violación a los valores fundamentales de justicia y dignidad humana.

“Nadie debería ser separado de sus seres queridos por atreverse a creer en la promesa americana”, afirmó Melinda Person, una de las participantes en la protesta.

Un mensaje similar resonó en la voz de William Magnarelli, quien recordó que la historia de esta pareja "no es distinta a la de generaciones anteriores de inmigrantes que vinieron al centro de Nueva York" y, que "nadie debería ser arrancado de las personas que ama por atreverse a creer en la promesa estadounidense”.

Protesta bajo la nieve y un mensaje de resistencia

A pesar del frío y la nieve, la manifestación frente a la corte fue multitudinaria. En medio del clamor por su liberación, uno de los detenidos logró comunicarse telefónicamente desde el centro de detención para agradecer a quienes alzaron la voz por ellos.

El gesto emocionó a los presentes y fortaleció el compromiso de continuar la lucha.

“Seguiremos protestando hasta que sean liberados”, dijeron varios manifestantes, quienes también extendieron su solidaridad a otros inmigrantes que enfrentan situaciones similares.

“No vamos a parar hasta que vuelvan a casa”, insistieron.

Una detención que ha sacudido a la comunidad

La pareja, conocida entre amigos como Alex y Jan, fue detenida el 29 de octubre durante una cita rutinaria con las autoridades migratorias, parte de su proceso legal para regularizar su estatus en el país.

Apenas dos meses antes, ambos se habían casado en Estados Unidos y trabajaban como empleados del equipo de Servicios Ambientales en la Universidad Médica SUNY Upstate, donde se habían ganado el aprecio de colegas por su actitud solidaria y compromiso laboral.

Su arresto tomó por sorpresa a quienes los conocían, y para muchos simboliza la fractura entre las promesas de una política migratoria más humana y la realidad que viven los inmigrantes en Estados Unidos.

“No son criminales, vinieron aquí para sobrevivir”, dijo Ashley Clark, amiga y colega de la pareja.

“Son un faro de luz en el trabajo, lo dejan todo para ayudar a los demás”, añadió.

Clark ha liderado una campaña de apoyo que incluye la recolección de cartas de recomendación, la venta de camisetas con el mensaje “Survival isn't illegal” (“Sobrevivir no es ilegal”) y la organización de manifestaciones públicas como la de Syracuse.

Apoyo sindical y temor a la deportación

La causa de Alex y Jan ha sido respaldada por los sindicatos United University Professions (UUP) y la Asociación de Empleados del Servicio Civil (CSEA), que han denunciado la política de detenciones y deportaciones que afecta incluso a personas sin historial criminal, como esta pareja.

Ambos hombres permanecen recluidos en un centro de detención en Batavia, Nueva York, y enfrentan audiencias judiciales que podrían definir su futuro inmediato.

Familiares y defensores temen que sean deportados a Cuba, donde aseguran que fueron víctimas de persecución política y homofobia.

“Allí no hay protección ni justicia para ellos”, advirtió un pariente cercano en días recientes.