Desarrollan fármacos para enfrentar la crisis sanitaria en Cuba

El régimen cubano intenta mitigar la crisis sanitaria nacional con el desarrollo de varios ensayos clínicos y fármacos experimentales destinados a combatir el dengue y el chikungunya, dos arbovirosis que hoy se encuentran en transmisión activa en casi toda la isla.
Según explicó el director nacional de Epidemiología, Francisco Durán, durante el programa oficial Mesa Redonda, el país mantiene 21 investigaciones en curso con productos de fabricación nacional, en medio de un contexto de alerta sanitaria y colapso hospitalario.
“Estamos trabajando intenso, como trabajamos en la Covid-19”, dijo en declaraciones recogidas por medios oficialistas, en un intento por transmitir confianza mientras los reportes ciudadanos describen hospitales desbordados, falta de medicamentos básicos y una gestión sanitaria marcada por el abandono.
Fármacos en ensayo y promesas recicladas
Entre los productos mencionados destacan el Jusvinza, medicamento desarrollado originalmente para pacientes graves de COVID-19, que ahora se estudia en casos crónicos y subagudos de chikungunya, por su supuesto efecto inmunomodulador y antiinflamatorio.
También se realizan pruebas con ozonoterapia rectal para aliviar los dolores articulares posteriores a la infección, y con Cumeric, unas gotas nasales elaboradas a partir de cúrcuma, que el MINSAP asegura podrían tener efecto protector frente a las arbovirosis.
Además, el gobierno promueve la aplicación de Biomodulina T y Thymalin —fármacos inmunoestimulantes de uso frecuente en adultos mayores— como parte de una “intervención sanitaria” en población vulnerable, especialmente en el municipio habanero de Cotorro.
Un país enfermo y sin recursos
Las declaraciones de Durán llegan en medio de una de las peores crisis sanitarias, con más de 20,000 casos confirmados de chikungunya y miles de enfermos febriles en todo el país.
El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) insiste en hablar de “tendencia a la disminución”, pero la realidad descrita por médicos y ciudadanos es otra: faltan medicamentos, fallan las fumigaciones y la basura se acumula junto a las viviendas, lo que agrava la expansión del mosquito Aedes aegypti.
Mientras tanto, el régimen presenta el desarrollo de estos fármacos como una muestra de “soberanía científica”, pese a que los hospitales carecen de sueros, antibióticos y personal suficiente, y los ensayos clínicos se realizan sin transparencia ni revisión independiente.
Entre la propaganda y la emergencia
El discurso oficial intenta replicar la estrategia utilizada durante la pandemia de COVID-19, promoviendo la idea de que la “ciencia cubana” es capaz de controlar la crisis sanitaria. Sin embargo, las cifras de contagios, las denuncias de falta de atención médica y las muertes no reportadas revelan un país enfermo, desbordado y desamparado.
Los nuevos fármacos podrían ofrecer alivio parcial, pero difícilmente compensarán la falta de infraestructura, prevención y gestión sanitaria, que hoy mantiene a Cuba a merced de los mosquitos, la desidia estatal y un sistema de salud al borde del colapso.
