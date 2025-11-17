Salud Pública advierte que el chikungunya afecta con mayor fuerza a los niños

Niños y embarazadas, los más vulnerables al chikungunya en Cuba.

Autoridades médicas cubanas alertaron que el chikungunya puede causar complicaciones graves en los niños pequeños y las embarazadas, grupos especialmente sensibles ante esta enfermedad viral.

Durante una rueda de prensa reportada por la Televisión Cubana, especialistas del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) explicaron que los niños menores de tres meses y las mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables ante el chikungunya, una enfermedad que continúa expandiéndose en todo el país.

La doctora Yamirka Montesinos, jefa del Grupo Nacional de Medicina Intensiva y Emergencia Pediátrica, advirtió que en los lactantes más pequeños la infección puede presentar complicaciones con mayor frecuencia, por lo que el protocolo de atención médica establece una vigilancia diferenciada para este grupo.

“Es una enfermedad muy sintomática que comienza con fiebre súbita y persistente de 48 a 72 horas, difícil de controlar con las medidas antitérmicas habituales. Esto genera ansiedad y desespero en las familias, por eso es esencial acudir al personal médico para garantizar que las dosis de antipiréticos sean correctas según el peso del niño”, explicó la especialista.

Por su parte, la doctora Dayana Couto, presidenta de la Sociedad Cubana de Ginecología y Obstetricia, insistió en que las embarazadas deben buscar atención médica inmediata ante cualquier fiebre o síntoma sospechoso.

“Todo está organizado en las salas para la vigilancia de una gestante con síndrome febril. Lo importante es no demorar la atención”, subrayó.

Lo más leído hoy:

Tras las advertencias de los especialistas, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, ofreció un panorama general de la compleja situación epidemiológica que vive el país, con reportes de casos sospechosos y confirmados de chikungunya y dengue en todas las provincias.

Peña precisó que el mayor riesgo epidemiológico se localiza actualmente en Matanzas, Cienfuegos, La Habana, Pinar del Río y Guantánamo, mientras que los índices más altos de infestación del mosquito Aedes aegypti se registran en Sancti Spíritus, Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana y Villa Clara.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a acudir tempranamente al médico y mantener la prevención doméstica contra el mosquito transmisor, en un contexto de creciente presión sobre el sistema de salud y escasez de recursos para el control vectorial.

Aunque las autoridades sanitarias insisten en transmitir tranquilidad frente a la propagación del chikungunya y otras arbovirosis, los hechos muestran una situación mucho más crítica.

En varias provincias, la epidemia ha cobrado la vida de menores y mantiene desbordados los hospitales, donde escasean los medicamentos y los recursos básicos para atender a los pacientes.

Mientras los medios oficiales intentan proyectar normalidad, familias enteras se encuentran enfermas y denuncian que los centros de salud no dan abasto.

Testimonios desde diferentes provincias relatan la falta de mosquiteros, la ausencia de fumigaciones y la demora en recibir atención médica, especialmente en comunidades vulnerables.

En zonas orientales del país, Guantánamo tuvo que habilitar albergues para niños ante el aumento de los casos febriles.

La decisión evidenció la magnitud del brote y la imposibilidad del sistema hospitalario para responder al incremento de contagios. Pese a ello, las autoridades locales mantienen un discurso de control y estabilidad sanitaria.

La crisis ha llegado al punto de que el gobierno se ha visto obligado a improvisar hospitales para niños ante el colapso de los centros pediátricos.

Estos improvisados espacios, carentes de equipos adecuados, son una muestra clara de la distancia entre el relato oficial y la realidad que enfrentan miles de familias cubanas afectadas por el chikungunya y el dengue.