Trump ordena revisar todos los refugiados admitidos durante el gobierno de Biden

La administración de Donald Trump ordenó una revisión completa de todos los refugiados admitidos en Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden.

La medida afectará a cerca de 200 mil personas, y ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes.

Según Associated Press (AP), que tuvo acceso al memorándum, el documento, firmado por Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), indica que durante los años de Biden se priorizó la “rapidez” y la “cantidad” por encima de la “revisión detallada” de los solicitantes.

Esa sería una razón que justificaría una “reentrevista de todos los refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025”.

La revisión incluirá la elaboración de una lista de personas que serán citadas nuevamente en los próximos tres meses.

El memorando también ordena suspender de inmediato la aprobación de tarjetas de residencia (green cards) para todos los refugiados llegados durante el periodo anterior, incluso para quienes ya habían iniciado el proceso legal de residencia permanente.

Según AP, el texto advierte que quienes no califiquen bajo la nueva evaluación no tendrán derecho a apelar, aunque podrán exponer su caso si son llevados ante un tribunal de inmigración. Incluso los refugiados que ya obtuvieron su residencia podrían ser sometidos a revisión.

“USCIS está preparado para hacer cumplir la ley y garantizar que el programa de refugiados no sea abusado”, escribió Edlow en el memorando.

Defensores de refugiados y organizaciones humanitarias calificaron la decisión de “cruel” y “sin sentido”.

Naomi Steinberg, vicepresidenta de política de la agencia judía de reasentamiento HIAS, dijo que “este plan es una nueva muestra del trato frío e insensible hacia personas que ya están construyendo nuevas vidas y fortaleciendo las comunidades donde residen”.

Sharif Aly, presidente del International Refugee Assistance Project (IRAP), señaló que los refugiados “ya son los inmigrantes más rigurosamente examinados en Estados Unidos” y que “revisar y reentrevistar a 200 mil personas que llevan años viviendo en paz sería una enorme crueldad y un desperdicio de recursos públicos”.

El programa de refugiados había sido parcialmente suspendido a inicios de este año y luego limitado a solo 7,500 entradas anuales, con prioridad para solicitantes de origen sudafricano blanco, el nivel más bajo desde la creación del programa en 1980.

Durante el mandato de Biden, entre octubre de 2021 y septiembre de 2024, se admitieron 185,640 refugiados, principalmente de la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela y Siria.

Muchos de ellos podrían ser ahora objeto de revisión bajo las nuevas disposiciones.

La medida se enmarca en la promesa de Trump de endurecer las políticas migratorias y aumentar las deportaciones, bajo el argumento de “restaurar el control del sistema migratorio y proteger la seguridad nacional”.

Mientras tanto, organizaciones civiles y de derechos humanos preparan acciones legales para detener la revisión masiva y evitar que miles de refugiados, muchos de ellos sobrevivientes de guerras y persecución, sean nuevamente interrogados o pierdan su estatus legal en el país que los acogió.