Susto en Florida: Servicio Secreto halla un puesto sospechoso con vista directa al Air Force One de Trump

Vídeos relacionados:

El Servicio Secreto de Estados Unidos descubrió un puesto de caza sospechoso con línea de visión directa hacia el Air Force One, en el área donde el presidente Donald Trump aterriza y desciende del avión presidencial en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida.

El hallazgo encendió las alarmas de seguridad y desencadenó una investigación encabezada por el Buró federal de Investigaciones (FBI), confirmaron autoridades citadas por NBC News y CBS News.

El hallazgo ocurrió el jueves, durante los preparativos de seguridad por la visita del mandatario a Palm Beach para pasar el fin de semana en su residencia privada de Mar-a-Lago.

Según el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, los equipos de seguridad identificaron “objetos de interés” durante un barrido exhaustivo de la zona.

Una fotografía difundida por el Servicio Secreto muestra lo que parece ser una plataforma camuflada en lo alto de un árbol, con visión directa hacia la pista de aterrizaje y el punto donde Trump desciende del avión presidencial.

“No hubo impacto en ningún movimiento y no había personas presentes o involucradas en el lugar”, aseguró Guglielmi en un comunicado oficial citado por ambos medios.

Lo más leído hoy:

El FBI ahora lidera la investigación para determinar si el puesto tenía algún propósito relacionado con vigilancia o amenaza. Hasta el momento, no se ha informado de detenciones.

Palm Beach, el lugar donde ver a Trump y al Air Force One

El descubrimiento se produjo justo cuando Palm Beach se preparaba para recibir al presidente, quien llegó el viernes por la tarde en el Air Force One para asistir a un evento de recaudación de fondos, y se espera que regrese a Washington el domingo, según reportó The Palm Beach / USA Today Network.

Durante su segundo mandato, el avión presidencial se ha vuelto un símbolo cotidiano en el cielo de West Palm Beach, donde decenas de curiosos y simpatizantes acuden cada vez que aterriza o despega el avión con los hashtags #AirForceOne y #TrumpForceOne.

En redes sociales abundan las imágenes y selfies tomadas desde un terreno cercano a la terminal de Atlantic Aviation, uno de los puntos preferidos por locales y visitantes para observar al mandatario de cerca. “Hay un pastizal frente al edificio donde la gente suele reunirse para tomar fotos y videos”, reseñó el diario.

La costumbre de los espectadores por acercarse al aeropuerto para ver al avión presidencial, sumado al clima de tensión por los recientes intentos de asesinato contra Trump, ha elevado la preocupación por posibles fallas de seguridad.

Trump y una serie de amenazas en Florida y Pensilvania

El exmandatario ha sobrevivido a dos intentos de asesinato en el último año, recordó NBC News. En julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania, una bala le rozó la oreja. En ese ataque, un hombre identificado como Thomas Crooks, de 20 años, fue abatido por el Servicio Secreto tras abrir fuego desde una azotea.

Dos meses después, en septiembre, Ryan Routh, de 59 años, fue detenido tras ocultarse entre los arbustos de un campo de golf en West Palm Beach, donde presuntamente planeaba atacar a Trump. Routh fue declarado culpable de intento de asesinato el mes pasado, y su sentencia está prevista para diciembre.

El aeropuerto donde se halló el puesto sospechoso se encuentra a menos de una milla del mismo club de golf donde ocurrió el intento de atentado del año pasado, según CBS News.

Bajo la lupa: seguridad y exposición pública

El suceso ha vuelto a poner en entredicho las medidas de seguridad del Servicio Secreto, que ha enfrentado críticas y suspensiones de agentes en los últimos meses. Aunque las autoridades insisten en que no existe una amenaza activa, el hallazgo del puesto refuerza el debate sobre la vulnerabilidad del presidente en zonas abiertas y conocidas.

La mezcla entre curiosidad ciudadana, exposición pública y riesgos reales crea un escenario inquietante: el mismo entorno donde los fanáticos buscan una selfie con el Air Force One podría convertirse, sin saberlo, en un punto de vigilancia para un potencial atacante.

Preguntas Frecuentes sobre la Seguridad del Air Force One y la Situación en Palm Beach