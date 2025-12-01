Trump mantiene excelente salud a sus 79 años, según médico de la Casa Blanca

Vídeos relacionados:

El médico de la Casa Blanca aseguró este lunes que el presidente estadounidense Donald Trump “se mantiene con excelente salud en general” a sus 79 años.

“Las imágenes cardiovasculares del presidente Trump son perfectamente normales”, se lee en el memorándum enviado por Sean P. Barbabella a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavit.

“No hay evidencia de estrechamiento arterial que impida el flujo sanguíneo, o anormalidades en el corazón o vasos sanguíneos principales. Las cavidades cardíacas tienen un tamaño normal, las paredes de los vasos sanguíneos parecen lisas y sanas, y no hay signos de inflamación ni obstrucción”, detalla el reporte que fue hecho de forma rutinaria.

Sobre la naturaleza del examen Barbabella aclara que “el propósito de estas imágenes es preventivo: identificar problemas de forma temprana, confirmar la salud general y garantizar que mantenga la vitalidad y el funcionamiento a largo plazo”.

El memorándum fue publicado luego de que Trump anunciara el domingo que haría público su examen físico luego de que se filtrase que en octubre fue sometido a una resonancia magnética.

“Solo fue una resonancia magnética. ¿Qué parte del cuerpo? No era el cerebro, porque hice una prueba cognitiva y la saqué sobresaliente”, dijo el presidente el domingo al ser cuestionado por periodistas.

En julio pasado, Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, tras someterse a exámenes médicos debido a hinchazón en las piernas y moretones en las manos.

Leavitt dijo en ese entonces que los estudios, incluyendo una ecografía, revelaron que se trata de una condición benigna y común, especialmente en personas mayores de 70 años.

"No hay señales de trombosis venosa profunda ni de enfermedades arteriales", aclaró.

El presidente, de 79 años, también fue evaluado con un electrocardiograma, que mostró un corazón estructuralmente sano y en buen funcionamiento.

"No se detectó insuficiencia cardiaca, daño renal ni enfermedades sistémicas", añadió Leavitt, quien intentó restarle importancia al asunto.

Respecto a los moretones observados en las manos de Trump, la vocera explicó que son "irritaciones menores" causadas por los frecuentes apretones de manos y el uso habitual de aspirina como parte de su régimen cardiovascular.