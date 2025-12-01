Controles especiales en aeropuerto de RD tras tres casos de chikungunya en pasajeros procedentes de Cuba

Vídeos relacionados:

Las autoridades sanitarias de República Dominicana activaron controles especiales en el aeropuerto Joaquín Balaguer tras la detección de tres casos importados de chikungunya en viajeros procedentes de Cuba, un hecho que mantiene en alerta a los equipos epidemiológicos del país caribeño.

Según El Nuevo Diario, desde el jueves, personal médico recibe a cada pasajero proveniente de la isla con entrevistas, chequeos y verificación de datos de contacto, en un intento por frenar cualquier posibilidad de transmisión local.

A los viajeros se les pregunta por síntomas en las últimas 72 horas y se registran direcciones y teléfonos tanto en Cuba como en República Dominicana. Si alguien presenta señales compatibles con el virus, fiebre alta, dolor articular severo o erupciones, el caso es notificado de inmediato al Ministerio de Salud.

En conversación con Noticias Sin, la doctora María Isabel Martínez, quien coordina parte del operativo, explicó que el objetivo es reducir al máximo el riesgo de que personas en período de incubación entren al país sin ser detectadas. “Si encontramos cualquier síntoma sospechoso, se activa el protocolo de manera inmediata”, señaló.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, insistió en que no existe circulación local del virus en República Dominicana y pidió calma a la población, aunque reconoció que el hallazgo confirma la eficacia, y también la necesidad, del sistema de vigilancia epidemiológica.

Las autoridades emitieron alertas preventivas a centros de salud de todo el país, ante la posibilidad de que algunos viajeros desarrollen síntomas días después de entrar al territorio dominicano.

La preocupación surge en un contexto regional complejo con Cuba atravesando una fuerte crisis epidemiológica, con miles de febriles sin diagnóstico, incremento sostenido de chikungunya y dengue, y provincias enteras en fase de epidemia.

La isla reporta más de 35 mil casos de chikungunya este año y reconoce fallas en la prevención contra el mosquito transmisor, además de subregistros significativos de febriles inespecíficos.

El refuerzo en los aeropuertos dominicanos refleja el temor regional a que la crisis sanitaria cubana genere contagios en países vecinos. Mientras tanto, los equipos permanecen apostados en la terminal aérea y las autoridades insisten en un mensaje claro: no automedicarse, acudir al médico ante síntomas sospechosos y mantener la vigilancia comunitaria para evitar la reintroducción del virus.