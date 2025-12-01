Controles especiales en aeropuerto de RD tras tres casos de chikungunya en pasajeros procedentes de Cuba

Vídeos relacionados:
Las autoridades sanitarias de República Dominicana activaron controles especiales en el aeropuerto Joaquín Balaguer tras la detección de tres casos importados de chikungunya en viajeros procedentes de Cuba, un hecho que mantiene en alerta a los equipos epidemiológicos del país caribeño.
Según El Nuevo Diario, desde el jueves, personal médico recibe a cada pasajero proveniente de la isla con entrevistas, chequeos y verificación de datos de contacto, en un intento por frenar cualquier posibilidad de transmisión local.
A los viajeros se les pregunta por síntomas en las últimas 72 horas y se registran direcciones y teléfonos tanto en Cuba como en República Dominicana. Si alguien presenta señales compatibles con el virus, fiebre alta, dolor articular severo o erupciones, el caso es notificado de inmediato al Ministerio de Salud.
En conversación con Noticias Sin, la doctora María Isabel Martínez, quien coordina parte del operativo, explicó que el objetivo es reducir al máximo el riesgo de que personas en período de incubación entren al país sin ser detectadas. “Si encontramos cualquier síntoma sospechoso, se activa el protocolo de manera inmediata”, señaló.
El ministro de Salud, Víctor Atallah, insistió en que no existe circulación local del virus en República Dominicana y pidió calma a la población, aunque reconoció que el hallazgo confirma la eficacia, y también la necesidad, del sistema de vigilancia epidemiológica.
Las autoridades emitieron alertas preventivas a centros de salud de todo el país, ante la posibilidad de que algunos viajeros desarrollen síntomas días después de entrar al territorio dominicano.
La preocupación surge en un contexto regional complejo con Cuba atravesando una fuerte crisis epidemiológica, con miles de febriles sin diagnóstico, incremento sostenido de chikungunya y dengue, y provincias enteras en fase de epidemia.
La isla reporta más de 35 mil casos de chikungunya este año y reconoce fallas en la prevención contra el mosquito transmisor, además de subregistros significativos de febriles inespecíficos.
El refuerzo en los aeropuertos dominicanos refleja el temor regional a que la crisis sanitaria cubana genere contagios en países vecinos. Mientras tanto, los equipos permanecen apostados en la terminal aérea y las autoridades insisten en un mensaje claro: no automedicarse, acudir al médico ante síntomas sospechosos y mantener la vigilancia comunitaria para evitar la reintroducción del virus.
Preguntas frecuentes sobre la alerta por chikungunya en República Dominicana y la situación epidemiológica en Cuba
¿Por qué República Dominicana ha implementado controles especiales en su aeropuerto?
República Dominicana ha implementado controles especiales en el aeropuerto Joaquín Balaguer debido a la detección de tres casos importados de chikungunya en viajeros procedentes de Cuba. Las autoridades buscan frenar cualquier posibilidad de transmisión local del virus mediante entrevistas, chequeos y verificación de datos de contacto de los pasajeros.
¿Cuál es la situación epidemiológica actual en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis epidemiológica con un aumento significativo de casos de chikungunya y dengue. Se reportan más de 35,000 casos de chikungunya este año, y el país reconoce fallas en la prevención contra el mosquito transmisor. La situación se complica por un subregistro de febriles inespecíficos y la saturación del sistema de salud.
¿Qué medidas está tomando República Dominicana para prevenir la transmisión del chikungunya?
República Dominicana ha reforzado la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. Las autoridades han emitido alertas preventivas a los centros de salud de todo el país y han intensificado las jornadas de control vectorial, incluyendo fumigación y eliminación de criaderos de mosquitos, para prevenir la transmisión del chikungunya y otros virus similares.
¿Cómo está afectando el chikungunya a la población cubana?
El chikungunya está afectando gravemente a la población cubana, especialmente a niños y embarazadas, quienes son los grupos más vulnerables. La enfermedad provoca síntomas intensos como fiebre alta y dolor articular severo, lo que ha llevado a muchas personas a ingresar en cuidados intensivos. La falta de recursos y el colapso del sistema de salud agravan la situación.
