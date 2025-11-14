Más de 52 mil clientes en Holguín siguen sin suministro eléctrico tras el paso de huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Aunque la provincia de Holguín ha restablecido el 86,2% del servicio eléctrico, más de 52,000 clientes siguen sin suministro 17 días después del azote del huracán Melissa, con los principales daños en Mayarí, Urbano Noris, Frank País y Báguanos.

Según el presidente del Consejo de Defensa Provincial y primer secretario del Partido Comunista (PCC) en el territorio, Joel Queipo Ruiz, de los 204 circuitos dañados por el ciclón, ya están operativos 188.

Dijo asimismo que se trabaja con apoyo nacional para sustituir 30 transformadores afectados y acelerar la recuperación, al tiempo que tres parques fotovoltaicos ya se encuentran en funcionamiento, informó el periódico oficial ¡Ahora!

Así trascendió la víspera durante la sesión del Consejo de Defensa Nacional transmitida desde Santiago de Cuba, y en la cual el presidente del órgano y primer secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evaluó la recuperación en las provincias afectadas por el huracán Melissa.

Además del panorama en Holguín, el seguimiento nacional al restablecimiento eléctrico permitió comparar el avance por provincias.

Guantánamo presenta una recuperación superior al 98%, mientras Granma alcanza el 89% de su infraestructura eléctrica restablecida, aunque aún mantiene 31,000 clientes sin servicio.

En paralelo, Santiago de Cuba definió como prioridad energizar todos los circuitos de la capital provincial y sus cabeceras municipales a partir del 14 de noviembre.

El plan prevé un ritmo de trabajo acelerado para recuperar completamente el servicio en el municipio cabecera en un plazo de siete días.

Otras afectaciones en Holguín

Junto al balance energético, se informó sobre la atención a la población afectada en Holguín donde más de 300,000 personas necesitaron protección durante el evento meteorológico; 29,244 en centros de evacuación y más de 247,000 en viviendas de familiares o conocidos, señaló la fuente.

Las lluvias asociadas al reciente frente frío obligaron nuevas evacuaciones en Sagua de Tánamo, Cacocum y Jíbaro, además de Rafael Freyre, Antilla y Urbano Noris. En total, 298 personas permanecen en cinco centros de evacuación y más de 1,010 en viviendas de familiares o conocidos en siete de los 14 municipios.

En el sector hidráulico, se recuperaron 13 carros pipa y 131 bombeos, para un 83,8% de restablecimiento del agua por red, mientras que tres municipios reciben hoy más agua que antes del huracán debido a la recuperación de fuentes afectadas por la sequía, aseguró el medio de prensa.

En el caso de las telecomunicaciones, se recuperaron 196 postes telefónicos, 89% de los clientes ya tiene comunicación, y quedaron restablecidas 187 radiobases y 33 fibras ópticas dañadas.

De las 683 instituciones educativas afectadas, 121 han sido recuperadas, un 17,7 %. De las 1,323 de la provincia, 1,269 están en funcionamiento con modalidades alternativas en los centros pendientes.

La provincia también enfrenta daños significativos en colchones, con más de 8,370 unidades perdidas o deterioradas. Para su recuperación, se activó un frente productivo en la fábrica de Jíbaro y talleres en Holguín reparan materiales aportados por la población, según el periódico.

En vivienda, se registran 20,200 solicitudes para reparación y se han recuperado 58 hogares.

El reporte oficial incluye 926 derrumbes totales, 1,215 daños totales de techo, 2,735 derrumbes parciales y 14,446 afectaciones en cubierta.

Por otra parte, se contabilizan 191 instituciones de salud afectadas, de las cuales 54 fueron recuperadas. De 1,268, solo cuatro permanecen sin servicio en Báguanos por problemas de acceso.

Queipo subrayó que se realizan “intervenciones sanitarias complejas” en municipios como Holguín, Cacocum, Urbano Noris y Cueto, debido a las “complejas” condiciones higiénico-sanitarias posteriores a las inundaciones.

El sector agroalimentario reportó daños en 35,000 hectáreas, de las cuales ya se recuperaron 910 (2,6 %) y 2,384 canteros de organopónicos.

Además, se han recuperado 13 panaderías y 57 bodegas, mientras se distribuye la canasta básica con el apoyo de más de 500 formas productivas.

Queipo destacó las acciones contra los precios abusivos, con más de 4, 700 incautaciones por venta forzosa. También subrayó la solidaridad nacional e internacional en el proceso de recuperación y el compromiso de “dejar una ciudad más bella que antes del huracán y hacer producir más la tierra”.