Paradojas del “desarrollo” sin insumos: Matanzas alista fábrica de dulces mientras falta azúcar para la canasta básica

Residentes señalan la contradicción de impulsar una industria dulcera en medio de una crónica escasez de azúcar

La provincia de Matanzas avanza en la apertura de una nueva fábrica de dulces tradicionales, a pesar del severo desabastecimiento de azúcar que afecta a la población y condiciona incluso el suministro de la canasta básica.

La Unidad Empresarial de Base Esazúcar Matanzas ultima los detalles de un nuevo centro de elaboración ubicado en el área de servicios de René Fraga, con una capacidad instalada superior a una tonelada diaria de dulces tradicionales.

La instalación producirá dulce en almíbar, raspadura de guarapo y melado, surtidos que dependen de meladuras procesadas, “productos emblemáticos de la tradición dulcera cubana que responden a la demanda de la población y contribuyen a la sustitución de importaciones”, informó a través de su perfil en en Facebook el periódico provincial Girón.

Captura de Facebook/Periódico Girón

Jorge Cabrera, director de la UEB, aseguró que la inversión representa “un salto tecnológico para la producción derivada del azúcar” en la provincia.

El proyecto se integra en la política local para diversificar cadenas productivas, generar empleos y abastecer la red minorista con productos tradicionales.

La iniciativa, sin embargo, contrasta con la realidad en los mercados y con las dudas de numerosos residentes que señalan la contradicción de impulsar una industria dulcera cuando la provincia enfrenta una grave falta de azúcar.

Los comentarios en redes expresan escepticismo sobre la disponibilidad del insumo, la durabilidad del emprendimiento, los controles sanitarios y el destino final de la producción, en un contexto marcado por la caída de la zafra y la precariedad del sector azucarero.

El anuncio reaviva inquietudes sobre la coherencia de la estrategia económica, pues mientras se inauguran nuevas capacidades derivadas, la población continúa lidiando con un acceso limitado -y a veces simbólico- al azúcar normada y con precios tensionados en el mercado informal.

Durante la anterior zafra, el central Jesús Sablón Moreno, en el municipio matancero de Calimete, confrontó dificultades para cumplir con su plan de 16,700 toneladas de azúcar.

La producción de azúcar en Cuba cayó por debajo de las 150,000 toneladas en la zafra 2024-2025, el nivel más bajo en más de un siglo y menos de la mitad de lo alcanzado en la campaña anterior.

La cifra se situó muy lejos del objetivo estatal de 265,000 toneladas, una confirmación del persistente declive de una industria que, por generaciones, constituyó el eje central de la economía del país.

Tal debacle obedece, entre múltiples factores, a la escasez de materia prima (caña), los cortes de energía recurrentes, las limitaciones de combustible y el avanzado deterioro de la infraestructura.

En diciembre de 2023, el gobierno reconoció que es “vergonzoso” que el país, tradicionalmente uno de los principales productores de azúcar de América Latina, se viera obligado a importar este producto.