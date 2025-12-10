Trump la vuelve a liar: Carga contra la inmigración a EE.UU. con una pregunta muy ofensiva

Donald Trump ha desatado una nueva tormenta política y mediática al reincidir en uno de sus comentarios más insultantes contra los inmigrantes.

En un mitin en Pensilvania este martes, el presidente de Estados Unidos volvió a cuestionar abiertamente por qué su país “solo acepta gente de países de mierda”, provocando una oleada de reacciones por el contenido xenófobo y racista de su retórica.

“¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda?”

Durante un discurso ante sus seguidores, Trump no solo repitió un comentario que ya hace años negó haber hecho, sino que lo reivindicó con orgullo.

“¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿Por qué no podemos traer gente de Noruega, Suecia...? Solo unos pocos, traigan algunos de Dinamarca”, dijo ante una multitud que aplaudía entre risas.

La frase no es nueva, pero sí lo es el tono desafiante con el que la pronunció, esta vez sin disimulo ni matices.

El mandatario rememoró la famosa reunión de 2018 con legisladores en la Casa Blanca, en la que medios como The Washington Post y The New York Times reportaron que Trump había utilizado ese mismo término para referirse a Haití, El Salvador y otras naciones africanas.

Entonces lo negó públicamente. Ahora, en 2025, lo repite y se jacta.

“Siempre aceptamos gente de Somalia”, continuó este martes, refiriéndose a ese país como “inmundo, sucio, repugnante, plagado de crimen”.

La polémica pregunta ha generado mucha controversia en redes.

"La respuesta es evidente, los suecos y los noruegos no van a países de mierda... Gracias a Trump, en menos de un año EEUU se ha convertido en un país de mierda", alegó un internauta en X.

"La respuesta es sencilla y no hay que ser muy inteligente: ¡los noruegos o suecos, no van a dejar su país para irse a tus Estados Unidos de mierda!", añadió otro.

Una visión supremacista de la migración

Las palabras del líder republicano encajan con su visión de una inmigración "selectiva" o "meritocrática", en la que solo deberían ser admitidas personas provenientes de países que él considera “deseables”.

“Lugares repugnantes cargados de delincuencia” así calificó a muchas de las naciones de quienes buscan una nueva vida en Estados Unidos.

La implicación es clara y remite a otra publicación que hizo en Truth Social en Acción de Gracias: los inmigrantes provenientes de países pobres o del llamado Tercer Mundo no son bienvenidos.

En su mitin, Trump anunció con tono triunfal una “pausa permanente en la migración del Tercer Mundo”, incluyendo países como “Afganistán, Haití, Somalia y muchos otros”.

Este enfoque ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos, líderes internacionales e incluso miembros de su propio partido en el pasado.

Ya en 2018, el presidente de Senegal expresó su “sorpresa” ante tales declaraciones, exigiendo respeto para África y la raza negra.

El regreso de un viejo escándalo

Cabe recordar que en enero de 2018, en plena discusión sobre la reforma migratoria, Trump había dicho: “¿Por qué tenemos a toda esa gente de esos países de mierda llegando aquí?”, refiriéndose a Haití, El Salvador y naciones africanas.

Al mismo tiempo, defendía recibir inmigrantes de “países como Noruega”.

Aunque entonces lo negó en redes sociales, afirmando que era un “invento de los demócratas”, la Casa Blanca no desmintió los comentarios. De hecho, el entonces portavoz Raj Shah defendió que el presidente buscaba un sistema migratorio basado en el mérito, como otros países desarrollados.

En esa misma reunión, según The New York Times, Trump habría dicho que los haitianos “tienen sida”, y que los nigerianos no volverían “a sus chozas” si veían Estados Unidos. La Casa Blanca negó entonces esas afirmaciones.

La animadversión de Trump hacia Europa

Pero Trump no solo atacó este martes a los inmigrantes del Sur Global. También arremetió contra Europa y sus políticas migratorias.

“Europa es un grupo de países en decadencia dirigidos por líderes débiles”, espetó, retomando un discurso de desconfianza hacia los aliados tradicionales de Estados Unidos.

Advirtió incluso que las decisiones de Bruselas en materia de inmigración “serán su final”, marcando distancia con un continente que en otras épocas fue considerado socio estratégico.

El republicano volvió a insistir en que lo separa más de Europa de lo que lo une.

Este tipo de declaraciones no son nuevas en la retórica trumpista.

Desde su primer mandato, el presidente estadounidense ha ido construyendo una visión aislacionista del mundo, en la que Estados Unidos se erige como potencia autosuficiente, desvinculada de compromisos multilaterales o alianzas históricas.

Política exterior al estilo “showman”

En un intento de demostrar liderazgo internacional, Trump también se refirió a la escalada militar entre Tailandia y Camboya. Aseguró que llamará personalmente a los líderes de ambos países “para detener una guerra entre dos países muy poderosos”.

“Lamento decir esto [...] Camboya y Tailandia arrancaron hoy (nuevos enfrentamientos) y mañana tendré que hacer una llamada telefónica”, dijo, provocando aplausos del público.

“¿Quién más puede decir que hará una llamada y detendrá una guerra?”, preguntó a sus seguidores en tono retórico.

El conflicto entre Tailandia y Camboya, que reavivó una disputa territorial histórica, fue calificado por Trump como uno de los ocho conflictos que “ha terminado” desde su regreso al poder en enero.

Entre la provocación y la estrategia

Las salidas de tono del presidente no son fruto del azar. Forman parte de una estrategia comunicativa que lo ha mantenido en el centro del debate político estadounidense desde su irrupción en la campaña presidencia de 2015.

Su estilo provocador, que rompe deliberadamente con las normas del decoro político, le ha valido tanto la devoción de una base ultraconservadora como la condena de sus críticos.

En fechas recientes, ha vuelto a usar palabrotas en público y a emplear términos denigrantes. Durante Acción de Gracias, llamó a un gobernador demócrata con un insulto despectivo hacia personas con discapacidad intelectual.

Preguntado por un periodista sobre si mantenía sus palabras, su respuesta fue: “Sí. Creo que le pasa algo malo”.

Las nuevas declaraciones de Trump reabren un debate profundo sobre el racismo institucional. Sus palabras no solo insultan a millones de personas en todo el mundo, sino que refuerzan estigmas peligrosos que alimentan la discriminación y el odio.

La idea de que unos países -y por ende, sus ciudadanos- son intrínsecamente mejores que otros, constituye la base misma del supremacismo racial.

La reincidencia en estos comentarios, lejos de tratarse de un desliz, confirma que forman parte estructural de su discurso político.