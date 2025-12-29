Tiroteo en La Pequeña Habana deja a una mujer fallecida: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Vídeos relacionados:

Una mujer murió tras recibir un disparo en la Pequeña Habana durante un tiroteo ocurrido este fin de semana en ese popular barrio de Miami.

El tiroteo ocurrió poco antes de la medianoche del 27 de diciembre, en los alrededores de la manzana 1800 de Southwest 3rd Court.

Agentes de la Policía de Miami acudieron al lugar tras recibir reportes de disparos y encontraron a una mujer herida, con una lesión de bala.

Fue atendida en el lugar por paramédicos del Departamento de Bomberos y trasladada al Jackson Memorial Hospital, donde finalmente falleció.

Lo que más ha llamado la atención en la cobertura mediática es la posibilidad de que la mujer no fuera el objetivo del disparo.

Según reportó Univision, el tiroteo “no habría estado dirigido contra ella”, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento, ni la identidad ni la edad de la víctima han sido divulgadas. Las autoridades dijeron que no ofrecerían esa información hasta que los familiares de la víctima fueran debidamente notificados.

Se desconoce también qué hacía la mujer en el lugar en el momento del tiroteo.

Vecinos entrevistados por Univision indicaron que la víctima estaba acompañada por un hombre en el momento en que falleció.

Otros indicaron que esa zona se ha complicado en los últimos tiempos, con una creciente presencia de desamparados y de drogas en la zona.

Sin arrestos, sin sospechosos, sin explicación

La investigación sigue abierta y, hasta la mañana del domingo, las autoridades no habían anunciado arrestos ni identificado públicamente a ningún sospechoso.

El caso se mantiene envuelto en hermetismo.

La oficial Kiara Delva, portavoz de la policía, declaró que los agentes encontraron a la mujer tras responder a un aviso de tiroteo, pero no ofreció detalles sobre testigos, cámaras de vigilancia, móviles posibles ni hipótesis de investigación.

La escena permaneció acordonada hasta avanzada la madrugada.

Según informó Local 10, los investigadores colocaron marcadores de evidencia en el suelo y buscaron huellas dactilares en los alrededores.

No se ha informado si el arma fue recuperada ni si hubo más personas heridas.

La ausencia de una versión oficial detallada y el escaso acceso a fuentes comunitarias han dificultado conocer con precisión qué sucedió

Por ahora, todo apunta a que fue un acto violento repentino, en el que una mujer -aparentemente inocente y ajena al conflicto- terminó perdiendo la vida.

La Pequeña Habana es mucho más que un barrio latino en Miami. Es un símbolo cultural para miles de cubanos y otras comunidades hispanas que han hecho de este vecindario su refugio y su hogar.

Aunque no figura entre las zonas más peligrosas de la ciudad, no está exenta de los brotes de violencia que, de tanto en tanto, irrumpen con crudeza en la vida cotidiana de sus residentes.

Hasta el cierre de esta nota, no hay información adicional sobre lo ocurrido.