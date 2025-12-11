Tras el recorte del pleno del PCC, ahora la Asamblea Nacional también reduce su sesión a un solo día y por videoconferencia

Vídeos relacionados:

Apenas horas después de que el Partido Comunista de Cuba (PCC) anunciara que su XI Pleno se reducirá a una sola jornada virtual por la “compleja situación” del país, el Consejo de Estado decidió que la Asamblea Nacional también sesionará solo un día y por videoconferencia el próximo 18 de diciembre.

El Parlamento había previsto un programa más amplio, pero el reajuste confirma que incluso las más altas estructuras del Estado están operando en modo reducido.

La decisión, tomada durante la sesión ordinaria del Consejo de Estado encabezada por Esteban Lazo, llega en un contexto marcado por apagones, falta de combustible, inflación descontrolada y un creciente malestar social. El Gobierno justificó el recorte señalando la severidad del momento que vive el país.

El anuncio se suma al recorte del XI Pleno del PCC, previsto inicialmente para dos días y que finalmente se efectuará únicamente el 13 de diciembre, también por videoconferencia.

El Buró Político afirmó que el cambio busca mantener a los principales cuadros “en la base”, gestionando problemas, además de reducir gastos financieros y materiales. Pero en redes sociales, muchos cubanos cuestionaron la utilidad real de estos encuentros y exigieron “trabajo y soluciones”, no más reuniones sin resultados.

Mientras los órganos políticos y legislativos achican agendas, el Consejo de Estado también revisó el avance del llamado “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, un proceso que el oficialismo presenta como mecanismo de participación popular y que acumula más de 6,300 reuniones y casi 13,000 propuestas. Aunque el Gobierno insiste en la “trascendencia” del proceso, la población sigue esperando medidas concretas que alivien la vida diaria.

Los diputados deberán aprobar en su sesión virtual varios decretos-leyes y proyectos como la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y el cronograma legislativo de 2026.

Sin embargo, lo que más pesa para muchos cubanos no son las leyes anunciadas, sino el mensaje que deja este nuevo recorte institucional, con un país donde ni siquiera el Parlamento puede sesionar con normalidad, mientras la población enfrenta apagones sin aviso, falta de gas para cocinar y un deterioro generalizado de las condiciones de vida.