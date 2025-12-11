Tras el recorte del pleno del PCC, ahora la Asamblea Nacional también reduce su sesión a un solo día y por videoconferencia

Vídeos relacionados:
Apenas horas después de que el Partido Comunista de Cuba (PCC) anunciara que su XI Pleno se reducirá a una sola jornada virtual por la “compleja situación” del país, el Consejo de Estado decidió que la Asamblea Nacional también sesionará solo un día y por videoconferencia el próximo 18 de diciembre.
El Parlamento había previsto un programa más amplio, pero el reajuste confirma que incluso las más altas estructuras del Estado están operando en modo reducido.
La decisión, tomada durante la sesión ordinaria del Consejo de Estado encabezada por Esteban Lazo, llega en un contexto marcado por apagones, falta de combustible, inflación descontrolada y un creciente malestar social. El Gobierno justificó el recorte señalando la severidad del momento que vive el país.
El anuncio se suma al recorte del XI Pleno del PCC, previsto inicialmente para dos días y que finalmente se efectuará únicamente el 13 de diciembre, también por videoconferencia.
El Buró Político afirmó que el cambio busca mantener a los principales cuadros “en la base”, gestionando problemas, además de reducir gastos financieros y materiales. Pero en redes sociales, muchos cubanos cuestionaron la utilidad real de estos encuentros y exigieron “trabajo y soluciones”, no más reuniones sin resultados.
Mientras los órganos políticos y legislativos achican agendas, el Consejo de Estado también revisó el avance del llamado “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, un proceso que el oficialismo presenta como mecanismo de participación popular y que acumula más de 6,300 reuniones y casi 13,000 propuestas. Aunque el Gobierno insiste en la “trascendencia” del proceso, la población sigue esperando medidas concretas que alivien la vida diaria.
Los diputados deberán aprobar en su sesión virtual varios decretos-leyes y proyectos como la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y el cronograma legislativo de 2026.
Sin embargo, lo que más pesa para muchos cubanos no son las leyes anunciadas, sino el mensaje que deja este nuevo recorte institucional, con un país donde ni siquiera el Parlamento puede sesionar con normalidad, mientras la población enfrenta apagones sin aviso, falta de gas para cocinar y un deterioro generalizado de las condiciones de vida.
Preguntas Frecuentes sobre el Recorte de Sesiones en Cuba
¿Por qué el Parlamento cubano ha reducido su sesión a un solo día?
El Parlamento cubano ha decidido reducir su sesión a un solo día y además realizarla por videoconferencia debido a la "compleja situación" del país, marcada por apagones, falta de combustible e inflación descontrolada. Esta decisión busca mantener a los cuadros políticos en sus bases para gestionar problemas y reducir gastos financieros y materiales.
¿Qué temas se tratarán en la sesión virtual del Parlamento cubano?
Durante la sesión virtual, los diputados deberán aprobar varios decretos leyes y proyectos, incluyendo la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el cronograma legislativo de 2026. Además, se revisará el avance del "Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía". Sin embargo, muchos cubanos consideran que lo más relevante no son las leyes, sino el mensaje de inestabilidad institucional que se transmite.
¿Qué impacto tienen estos recortes en la percepción de la población cubana?
La población cubana percibe estos recortes de sesiones como un reflejo de la ineficacia del gobierno para resolver los problemas cotidianos. Muchos ciudadanos expresan su frustración en redes sociales, exigiendo soluciones reales en lugar de más reuniones sin resultados tangibles. El malestar social aumenta ante la falta de medidas concretas que alivien la vida diaria.
¿Cuál es el objetivo del "Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía"?
El "Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía" es presentado por el oficialismo como un mecanismo de participación popular que busca avanzar en la recuperación económica del país. A pesar de acumular más de 6,300 reuniones y casi 13,000 propuestas, la población sigue esperando medidas concretas que realmente mejoren su calidad de vida.
