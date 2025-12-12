Putin respalda a Maduro y promete apoyo total frente a la presión de Estados Unidos

Vídeos relacionados:

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en un momento de máxima tensión entre Caracas y Washington.

Según informó el Kremlin, el mandatario ruso expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo absoluto al gobierno de Maduro “en condiciones de creciente presión externa”.

El comunicado, citado por medios estatales rusos, señala que ambos líderes intercambiaron criterios sobre el futuro de la alianza bilateral, reforzada desde la entrada en vigor del tratado de asociación estratégica en noviembre de 2025.

Putin y Maduro reiteraron su voluntad de avanzar en proyectos conjuntos en energía, economía, finanzas, cultura y cooperación humanitaria.

Un apoyo explícito en medio de la escalada de Washington en el Caribe

La conversación ocurre mientras Estados Unidos lleva a cabo una ofensiva militar sin precedentes en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Esta operación —que incluye despliegues navales, sobrevuelos de aviones de combate y bombardeos contra embarcaciones sospechosas— ha dejado decenas de muertos, pese a la falta de pruebas de que las naves atacadas estuvieran vinculadas al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ejecutó recientemente la incautación de un petrolero con crudo venezolano frente a las costas del país sudamericano, cuyo destino era otro país aliado, Cuba.

Lo más leído hoy:

Moscú y Caracas cierran filas

De acuerdo con RT, el canciller venezolano Yván Gil compartió en Telegram la versión oficial del gobierno venezolano, que afirma que la relación bilateral con Rusia es “estratégica, sólida y ascendente”. En el texto, se asegura que Putin “ratificó de manera firme y categórica su respaldo a Maduro” en sus esfuerzos por mantener paz, estabilidad política y desarrollo económico.

Putin también enfatizó que el pueblo venezolano “merece absoluto respeto en su lucha por la defensa de la soberanía e independencia”, y confirmó que los canales de comunicación entre ambos gobiernos permanecen abiertos de forma permanente. Además, ofreció la capacidad diplomática rusa para fortalecer la cooperación en áreas esenciales como soberanía, derecho internacional y paz regional.

Tensiones en aumento: un Caribe convertido en tablero geopolítico

La escalada entre Washington y Caracas ha generado preocupación internacional. Desde agosto, EE. UU. mantiene una fuerza significativa frente a Venezuela bajo la operación “Lanza del Sur”.

Asimismo, la Casa Blanca ha bombardeado presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico han dejado decenas de muertos sin verificación independiente. Todo ello ha derivado en un aislamiento creciente, debido a la suspensión de vuelos internacionales hacia Venezuela por parte de aerolíneas globales.