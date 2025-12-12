Putin respalda a Maduro y promete apoyo total frente a la presión de Estados Unidos

Vídeos relacionados:
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en un momento de máxima tensión entre Caracas y Washington.
Según informó el Kremlin, el mandatario ruso expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo absoluto al gobierno de Maduro “en condiciones de creciente presión externa”.
El comunicado, citado por medios estatales rusos, señala que ambos líderes intercambiaron criterios sobre el futuro de la alianza bilateral, reforzada desde la entrada en vigor del tratado de asociación estratégica en noviembre de 2025.
Putin y Maduro reiteraron su voluntad de avanzar en proyectos conjuntos en energía, economía, finanzas, cultura y cooperación humanitaria.
Un apoyo explícito en medio de la escalada de Washington en el Caribe
La conversación ocurre mientras Estados Unidos lleva a cabo una ofensiva militar sin precedentes en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Esta operación —que incluye despliegues navales, sobrevuelos de aviones de combate y bombardeos contra embarcaciones sospechosas— ha dejado decenas de muertos, pese a la falta de pruebas de que las naves atacadas estuvieran vinculadas al tráfico de drogas.
En este contexto, Washington ejecutó recientemente la incautación de un petrolero con crudo venezolano frente a las costas del país sudamericano, cuyo destino era otro país aliado, Cuba.
Lo más leído hoy:
Moscú y Caracas cierran filas
De acuerdo con RT, el canciller venezolano Yván Gil compartió en Telegram la versión oficial del gobierno venezolano, que afirma que la relación bilateral con Rusia es “estratégica, sólida y ascendente”. En el texto, se asegura que Putin “ratificó de manera firme y categórica su respaldo a Maduro” en sus esfuerzos por mantener paz, estabilidad política y desarrollo económico.
Putin también enfatizó que el pueblo venezolano “merece absoluto respeto en su lucha por la defensa de la soberanía e independencia”, y confirmó que los canales de comunicación entre ambos gobiernos permanecen abiertos de forma permanente. Además, ofreció la capacidad diplomática rusa para fortalecer la cooperación en áreas esenciales como soberanía, derecho internacional y paz regional.
Tensiones en aumento: un Caribe convertido en tablero geopolítico
La escalada entre Washington y Caracas ha generado preocupación internacional. Desde agosto, EE. UU. mantiene una fuerza significativa frente a Venezuela bajo la operación “Lanza del Sur”.
Asimismo, la Casa Blanca ha bombardeado presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico han dejado decenas de muertos sin verificación independiente. Todo ello ha derivado en un aislamiento creciente, debido a la suspensión de vuelos internacionales hacia Venezuela por parte de aerolíneas globales.
Preguntas frecuentes sobre el apoyo de Rusia a Venezuela y la tensión con Estados Unidos
¿Por qué Putin respalda a Maduro en medio de la presión de Estados Unidos?
Putin respalda a Maduro para fortalecer la alianza estratégica entre Rusia y Venezuela, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos. Esta colaboración incluye proyectos conjuntos en energía, economía y defensa, buscando contrarrestar la influencia estadounidense en la región.
¿Qué acciones ha tomado Estados Unidos en el Caribe contra Venezuela?
Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe con operaciones como bombardeos y despliegues navales, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Estas acciones han dejado decenas de muertos y aumentan la tensión geopolítica en la región, afectando la soberanía venezolana.
¿Cómo ha respondido Rusia a las acciones de Estados Unidos en el Caribe?
Rusia ha reafirmado su apoyo a Venezuela y ha exigido explicaciones a Estados Unidos por acciones como la incautación de un petrolero. Además, ha mantenido envíos de armamento a Caracas, advirtiendo sobre posibles "sorpresas" para Washington si intensifica su presencia militar en la región.
¿Qué impacto tiene la alianza entre Rusia y Venezuela en la geopolítica del Caribe?
La alianza entre Rusia y Venezuela reconfigura el equilibrio geopolítico en el Caribe, provocando un aumento de las tensiones con Estados Unidos. Esta situación convierte al Caribe en un escenario de disputa de poder, con implicaciones para la estabilidad política y económica de la región.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.