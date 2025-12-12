Lanzan concurso de fotografía: La mejor instantánea sobre cómo afecta "el bloqueo" se lleva un Samsung

Vídeos relacionados:

En medio de apagones interminables, escasez de alimentos y medicinas, una crisis sanitaria persistente y un creciente hastío popular, el régimen cubano ha lanzado un nuevo concurso de fotografía dedicado a retratar los supuestos efectos del “bloqueo estadounidense” y a rendir homenaje a Ana Belén Montes, la exespía puertorriqueña condenada en Estados Unidos por colaborar con la inteligencia de La Habana.

El Cuarto Certamen de Fotografía “Amando y Defendiendo a mi Patria”, convocado por la Casa Editora Abril (CEA), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Misión de Puerto Rico en Cuba (MPRC), ofrece como premio principal un teléfono Samsung Galaxy A16 5G, junto a una bicicleta y equipos fotográficos para los segundos y terceros lugares.

Según publicó el medio oficialista Cubadebate, los participantes deberán presentar imágenes que “muestren cómo el bloqueo estadounidense obstaculiza la vida en Cuba” o que expresen “agradecimiento y amor” hacia Montes. En esta segunda categoría, los concursantes están obligados a incluir en la foto su nombre junto a un corazón rojo, requisito que ha generado críticas y burlas en redes sociales.

La convocatoria fue compartida en Facebook por Izet Morales, quien difundió las bases del concurso y las imágenes promocionales. La fecha límite de entrega es el 30 de enero de 2026, y la premiación está prevista para el mes de febrero en La Habana.

Propaganda en tiempos de apagones

El concurso se da a conocer en un momento de crisis energética sin precedentes, donde los apagones de más de 20 horas diarias se han convertido en la norma y la población exige explicaciones reales. Mientras tanto, el régimen insiste en su narrativa habitual, culpando al “bloqueo financiero” de Estados Unidos de todos los males nacionales.

Hace apenas unos días, la Unión Eléctrica (UNE) repitió ese argumento en redes sociales, asegurando que “sin fin del bloqueo no habrá estabilidad energética permanente”. El mensaje provocó una ola de rechazo popular que CiberCuba documentó en su artículo “El bloqueo ya no convence a nadie”, donde decenas de cubanos respondieron con indignación y sarcasmo: “El bloqueo más fuerte es el interno”, “Si el bloqueo existía también cuando había luz, ¿por qué ahora no?”, o “El problema no es el bloqueo, es la desvergüenza”.

En otra nota, “Apagón eterno: Régimen cubano confirma que crisis energética persistirá mientras exista el bloqueo”, este medio explicó cómo el gobierno vuelve a recurrir a su excusa propagandística más desgastada para justificar la falta de mantenimiento, el desvío de recursos y el colapso del sistema eléctrico nacional.

Un país a oscuras, un discurso reciclado

La convocatoria de “Amando y Defendiendo a mi Patria” se suma a una larga lista de iniciativas propagandísticas promovidas por las instituciones del régimen. En noviembre, Cubadebate fue blanco de críticas tras lanzar un concurso poético en honor a Fidel Castro, en medio de apagones, falta de agua y una inflación desbordada. “Como está el país y lanzando concursos de Fidel”, escribieron entonces cientos de usuarios, reflejando el creciente cansancio popular frente a la propaganda oficialista.

Ahora, con el país sumido en penumbra, el nuevo certamen fotográfico se percibe como un intento de mantener viva la retórica del victimismo político, más que como una verdadera promoción cultural. “No necesitamos fotos del bloqueo, sino luz y comida”, comentó un usuario al compartir la convocatoria.

Entre la cámara y la realidad

Mientras el régimen multiplica los concursos y consignas sobre el “bloqueo”, los cubanos sobreviven entre la oscuridad, el hambre y la desesperanza. El contraste entre el discurso oficial y la realidad diaria es cada vez más evidente: la propaganda insiste en culpar a Washington, mientras el pueblo apunta a La Habana.

Más que una exhibición artística, el concurso parece otro intento de reafirmar el relato del castrismo en un momento en que los cubanos, desde la calle y las redes, ya no quieren consignas ni explicaciones vacías, sino respuestas y soluciones reales.

La mejor fotografía sobre el “bloqueo” probablemente no esté en las cámaras de los participantes, sino en cada hogar cubano a oscuras: un retrato vivo del fracaso de un sistema que sigue pidiendo fe, mientras apaga la esperanza.