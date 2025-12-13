El ministro de Defensa venezolano lanza advertencia a EE.UU. en medio de tensiones por vuelos militares

En medio de una nueva escalada de tensión entre Caracas y Washington, el ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, lanzó una advertencia directa a Estados Unidos tras el sobrevuelo de aviones militares norteamericanos cerca del estado Zulia.

“Estados Unidos debe entender que no somos unos salvajes, que tenemos capacidad racional, que pensamos y sentimos… Cuando nos llaman mentirosos, tiene que haber una reacción”, afirmó Padrino durante un acto castrense transmitido por la televisión estatal.

El alto mando militar también dijo: “No se equivoquen, sabemos defender el espacio aéreo venezolano”, asegurando que las Fuerzas Armadas Bolivarianas están listas para responder ante lo que calificó como “provocaciones del Pentágono”.

Las declaraciones se producen dos días después de que dos cazas F-18 Super Hornet estadounidenses sobrevolaran el Golfo entre los estados Zulia y Falcón, en la que fue descrita como la incursión más cercana a territorio venezolano en años, según datos del portal Flightradar24.

Las aeronaves realizaron maniobras circulares en la zona y luego se retiraron hacia el norte tras apagar sus transpondedores.

El área es considerada de alta sensibilidad militar para el régimen de Maduro, pues alberga la base naval “Rafael Urdaneta”, el Comando de Defensa Integral Occidental y varios sistemas de radares y baterías antiaéreas.

Ese mismo día, también fue detectado un dron de vigilancia estadounidense MQ-4C Triton frente a las costas venezolanas, uno de los sistemas de reconocimiento más avanzados del arsenal norteamericano.

Padrino López acusó a Washington de intentar “intimidar al pueblo venezolano” y sostuvo que las maniobras aéreas forman parte de una estrategia de “hostigamiento sistemático” contra el chavismo.

“No nos vamos a quebrar por su despliegue aeronaval. Estamos preparados para reaccionar y defender este país”, afirmó, acompañado de mandos militares y miembros del alto comando bolivariano.

El discurso del ministro coincide con una línea más agresiva del régimen de Nicolás Maduro, que en los últimos días ha reiterado su rechazo a las sanciones estadounidenses y ha reforzado su cooperación militar con Rusia e Irán.

El Pentágono no ha comentado oficialmente las afirmaciones del régimen, aunque fuentes militares citadas por medios estadounidenses señalan que las operaciones recientes en el Caribe se enmarcan dentro de la Operación Lanza del Sur, presentada como una iniciativa para vigilar rutas del narcotráfico y a contrarrestar actividades ilícitas en la región.

Venezuela, por su parte, ha denunciado en repetidas ocasiones que esa operación tiene un carácter “hostil” y busca preparar el terreno para una agresión militar.

En respuesta, el régimen chavista ha desplegado ejercicios conjuntos con tropas rusas y unidades aéreas iraníes, con el argumento de “proteger la soberanía nacional”.