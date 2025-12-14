Con el "ordenamiento" Cuba sufrió lo peor del neoliberalismo, pero nunca recibió sus beneficios

Cuba hizo el ajuste, pero no hizo la apertura.

Cuando el Gobierno cubano anunció el llamado Ordenamiento, prometió un reordenamiento “integral” de la economía, la unificación monetaria y un camino hacia mayor eficiencia. Cuatro años después, el balance es inequívoco: el Gobierno aplicó solo la mitad del paquete, y casualmente la mitad que más pesa sobre los ciudadanos.

Cuba adoptó medidas típicas de un ajuste neoliberal, aunque nunca lo reconocerá: devaluación masiva del peso, eliminación de subsidios, subida de tarifas, liberalización parcial de precios y creación de un mercado en divisas que segmenta brutalmente a la población.

Pero evitó -de forma deliberada- las otras medidas pro-mercado que sí generan crecimiento y productividad en cualquier país que las ejecuta. El resultado es un país que sufrió el dolor de las reformas, pero no recibió ninguno de sus beneficios.

Las medidas que sí tomaron: el ajuste sin crecimiento

Desde 2021, el Gobierno puso en marcha decisiones con un claro sello neoliberal:

Devaluación abrupta del CUP.

Subida de tarifas eléctricas, del transporte y de los servicios básicos.

Eliminación de subsidios generalizados.

Liberalización de precios en medio de una oferta colapsada.

Autonomía salarial limitada en empresas estatales.

Legalización de MIPYMES, pero restringidas y sin acceso real a divisas.

Creación de tiendas en MLC que obligan al ciudadano a financiar al propio Estado.

Esto es neoliberalismo sin mercado, un oxímoron que solo Cuba es capaz de producir: el Estado renuncia a proteger al ciudadano, pero no renuncia al control del mercado.

Las medidas que no tomaron: las que podían sacar a Cuba del estancamiento

Para que cualquier reforma funcione, hace falta liberar fuerzas productivas, generar confianza jurídica y permitir competencia real. Cuba hizo lo contrario.

No unificaron de verdad el tipo de cambio. Mantuvieron un dólar oficial ficticio, mientras el país opera en el mercado informal.

No crearon un mercado legal de divisas. Sin acceso transparente a dólares, ninguna empresa puede crecer ni planificar.

No permitieron importación directa. Las MIPYMES dependen de empresas estatales que encarecen, retrasan y controlan todo.

No reformaron la agricultura. La tierra sigue sin ser plenamente del campesino, y el Estado continúa imponiendo acopios.

No liberaron el comercio mayorista y minorista. Ni cash & carry privados, ni cadenas independientes, ni competencia real para GAESA.

No dieron garantías a la propiedad privada. Sin seguridad jurídica, ningún inversionista serio entra, y los nacionales invierten a la defensiva.

No desmonopolizaron GAESA. La mayor corporación del país continúa intocable, aun cuando su eficiencia es opaca y su peso es asfixiante.

No permitieron competencia en banca, telecomunicaciones o energía. Tres sectores que, en cualquier país, son motores de inversión inmediata.

En resumen: evitaron justo lo que funciona.

El gran error estratégico: hacer solo lo que empobrece a la gente

En economía, el orden de los factores sí altera el resultado. Si vas a quitar subsidios, debes primero aumentar la oferta, introducir competencia, reorganizar empresas estatales, crear un mercado cambiario funcional y permitir importación directa.

Cuba hizo lo contrario:

Primero quitó subsidios.

Primero subió precios.

Primero devaluó.

Primero empobreció a la gente.

Y dejó para “más adelante” -es decir, nunca- las reformas que implican ceder poder.

¿Por qué no hicieron lo que funciona?

Por una razón sencilla: Las reformas que sacan a los países del hoyo son las mismas que reducen el control político del Estado.

Permitir competencia debilita monopolios estatales.

Garantizar propiedad privada limita el poder arbitrario.

Tener un mercado cambiario transparente reduce los márgenes de discrecionalidad.

Desmontar GAESA implica tocar intereses sagrados dentro del régimen.

El Gobierno cubano prefirió una economía destruida antes que perder su control.

Cuba necesitaba mercado y reglas, no improvisación

Si el país hubiera adoptado un paquete coherente de mercado -como hicieron Vietnam, China o incluso países socialistas europeos antes de su transformación- hoy tendría más producción nacional, inflación contenida, inversión extranjera significativa, un sector privado dinámico, y un peso estable.

Pero sin liberar la economía, sin seguridad jurídica y sin permitir competencia, cualquier intento de reforma será un parche que agrava el problema.

Conclusión: Cuba aplicó el neoliberalismo sin crecimiento, sin inversión y sin libertad

El Gobierno cubano ejecutó la parte fácil del neoliberalismo: la que paga el ciudadano. Pero evitó la parte compleja: la que exige al Estado renunciar al control y permitir que el país produzca, compita y crezca.

Mientras no se tomen las medidas que realmente liberan la economía, Cuba seguirá atrapada en un modelo que reparte miseria y controla escasez. El Ordenamiento no fracasó por “errores de implementación”: fracasó porque se diseñó para preservar el poder, no para rescatar al país.