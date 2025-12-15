Hallan cuerpo sin vida de una mujer en congelador de una tienda en Miami: ¿Qué se sabe?

Vídeos relacionados:

Una mujer fue hallada muerta dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree del suroeste de Miami. El descubrimiento fue hecho en la mañana de este domingo por una empleada del establecimiento, ubicado en la avenida 9 y la calle 8.

La víctima fue identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años.

De acuerdo con la Policía de Miami -citada por la prensa local- Helen ingresó sola a la tienda la noche anterior.

Las cámaras de seguridad captaron cómo caminó hacia el congelador ubicado en la zona del almacén.

No realizó compras y poco después el local cerró sus puertas.

Su cuerpo fue encontrado horas más tarde por una trabajadora al iniciar el turno matutino del domingo.

Lo más leído hoy:

La tienda fue clausurada temporalmente mientras los agentes recogían pruebas y revisaban los videos de vigilancia.

El hallazgo generó conmoción. Algunos familiares acudieron al lugar visiblemente afectados, aunque decidieron no hacer declaraciones a la prensa.

Una doctora y madre de dos hijos

La noticia causó aún mayor impacto cuando se conoció la identidad de la fallecida.

Helen Garay era anestesióloga, especializada en cardiopatías congénitas, y originaria de Nicaragua. Vivía en Estados Unidos, y tenía dos hijos pequeños que permanecen en su país natal.

“En memoria de la Dra. Helen Garay, una médica dedicada y madre querida, quien falleció trágicamente el 14/12/2025 a la edad de 32 años”, indica una petición de ayuda abierta por su familia en la plataforma de recaudación GoFundMe.

La descripción en la página enfatiza que Helen no solo era reconocida por su trabajo médico, sino también por su entrega familiar y su calidez humana.

“Más allá de su profesión, fue una madre amorosa de dos hijos, quienes permanecen en Nicaragua y eran el centro de su mundo", describe GoFundMe.

Líneas de investigación: ¿Accidente, salud mental o algo más?

Hasta el momento, la policía no ha informado otros detalles sobre lo ocurrido.

Se investiga si la mujer pudo haber entrado voluntariamente al congelador o si sufría de algún trastorno mental.

Los detectives han estado en contacto con la familia para entender si existían antecedentes relevantes que puedan ayudar a esclarecer el caso.

No se han reportado signos de violencia ni se han emitido órdenes de arresto.

Tampoco se ha descartado la posibilidad de un accidente, aunque el caso sigue bajo investigación activa.

La petición para llevarla de regreso a casa

La familia de Helen Garay inició la campaña en GoFundMe con el objetivo de repatriar su cuerpo a Nicaragua y brindarle un funeral digno.

Bajo el título “Ayuda a traer a la Dra. Helen Garay a casa Nicaragua”, la petición busca apoyo económico para cubrir los gastos de transporte y servicios funerarios.

“El mayor deseo de su familia es llevarla de regreso a Nicaragua para que reciba un funeral y descanso final apropiados, rodeada de sus seres queridos", dice el texto.

“Agradecemos sus oraciones, amabilidad y apoyo durante este difícil momento. Su generosidad ayudará a llevar a la Dra. Garay a casa y brindará consuelo a su familia mientras atraviesan esta pérdida inimaginable", añade la descripción de la campaña de ayuda.

Una muerte rodeada de incógnitas

La trágica muerte de Helen Massiell Garay Sánchez ha dejado una estela de dolor e interrogantes. Una mujer joven, profesional de la salud, madre de dos hijos, que falleció sola y en circunstancias extrañas en un país extranjero.

Mientras las autoridades intentan aclarar lo ocurrido, su familia lucha por darle el adiós que merece.

El caso ha despertado muestras de solidaridad, pero también muchas preguntas: ¿Por qué entró al congelador? ¿Qué motivaciones o circunstancias la llevaron hasta ahí?

Hasta el cierre de esta nota, la campaña de ayuda lleva recaudados 2,622 dólares de un total de 3,500 dólares.